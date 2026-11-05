Xã Phú Nghĩa kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp số

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa. Ảnh: Thu Ngà

Hội chợ Sinh vật cảnh, mây tre đan, mộc mỹ nghệ xã Phú Nghĩa trưng bày hơn 100 sản phẩm mộc, mỹ nghệ, mây, tre đan và hàng trăm tác phẩm bonsai nghệ thuật. Đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Phú Nghĩa.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và nhiều người dân đến tham quan hội chợ. Ảnh: Thu Ngà

Tại chương trình, Hội Nông dân xã Phú Nghĩa công bố quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp số sinh vật cảnh Trường Yên. Chi hội có 48 hội viên, là những người hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, uốn tỉa, tạo dáng và kinh doanh cây cảnh.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư cho biết, các hội viên của Chi hội đang chăm sóc hàng trăm cây cảnh các loại, trong đó có nhiều cây có giá trị kinh tế cao, lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Thu nhập từ nghề sinh vật cảnh của hội viên đạt bình quân khoảng 15-20 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa Nguyễn Gia Tư phát biểu. Ảnh: Thu Ngà

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp số sinh vật cảnh Trường Yên Bùi Văn Tùng thông tin, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các hội viên sẽ từng bước ứng dụng nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh cây cảnh, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp số sinh vật cảnh Trường Yên ra mắt. Ảnh: Thu Ngà

Để từng bước xây dựng thương hiệu sinh vật cảnh Trường Yên, Chi hội sẽ xây dựng các nhóm trao đổi trực tuyến, hỗ trợ hội viên chụp ảnh, quay video, tạo mã QR giới thiệu sản phẩm và khai thác các nền tảng mạng xã hội phục vụ hoạt động kinh doanh; tăng cường liên kết giữa các hội viên trong cung ứng giống cây, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, tạo thế, phòng trừ sâu bệnh; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối tiêu thụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa Nguyễn Hợp Tiến phát biểu. Ảnh: Thu Ngà

Tại sự kiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa Nguyễn Hợp Tiến ghi nhận, biểu dương những hoạt động MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã và các tổ chức, đoàn thể, chi hội nông dân nghề nghiệp; nhấn mạnh chuyển đổi số trên địa bàn xã phải hướng tới hiệu quả, thông tin quảng bá về sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của địa phương phải chính xác, bảo đảm chất lượng; phát triển sinh vật cảnh và làng nghề theo hướng nâng cao giá trị, mở rộng thị trường, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo tồn văn hóa và môi trường…

UBND xã phối hợp với Hội Nông dân xã rà soát nhu cầu thực tế của cơ sở sản xuất kinh doanh, hướng dẫn tiếp cận chính sách hỗ trợ, xúc tiến thương mại; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, an toàn lao động…

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa tham quan gian trưng bày sản phẩm mây tre giang đan tại hội chợ. Ảnh: Kim Thoa

Đặc biệt, tại chương trình, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa trao 7 xe máy, 3 bộ máy tính tổng trị giá 220 triệu đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Phú Nghĩa trao tặng xe máy và máy tính tới các hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Thu Nga

Tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.