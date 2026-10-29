Xã Phú Long phấn đấu hoàn thành toàn diện công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Đông đảo người dân tham gia khám sàng lọc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Phú Long.

Với địa hình tự nhiên tương đối rộng, điều kiện đi lại tại một số thôn, bản vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị cơ sở.

Được lựa chọn là địa phương tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí của tỉnh, thời gian qua, UBND xã Phú Long đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội trọng tâm cần tập trung thực hiện, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã, các thôn, bản cùng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn rà soát, lập danh sách và phân loại đối tượng cần khám. Nội dung chỉ đạo tập trung vào việc chủ động rà soát kỹ lưỡng từng nhân khẩu, lập danh sách cụ thể, phân loại đối tượng chính xác theo các tiêu chuẩn y tế, đồng thời tích cực kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia của toàn thể nhân dân trong khám sức khỏe định kỳ.

Theo đó, Trạm Y tế xã đã chủ động xây dựng lịch khám chi tiết, khoa học dựa trên đặc điểm của từng nhóm đối tượng cụ thể và tính chất sinh hoạt thực tế của từng thôn, bản, bảo đảm quyền lợi khám bệnh cho người dân một cách thuận tiện nhất. Bên cạnh công tác tổ chức dây chuyền khám, Trạm Y tế xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng lịch. Đồng thời, lực lượng y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ với các trưởng thôn, trưởng bản để rà soát, xác định các trường hợp đặc biệt như người già, người khuyết tật, người lao động xa nhà nhằm có phương án hỗ trợ phù hợp.

Một điểm sáng nổi bật trong quá trình triển khai lần này là việc Trạm Y tế xã đã chủ động phối hợp với các bệnh viện đa khoa tuyến trên như: Bệnh viện Đa khoa Nho Quan cùng các cơ sở chuyên môn khác để thực hiện các nội dung khám chuyên khoa, xét nghiệm vượt quá năng lực trang thiết bị ở tuyến xã. Việc liên kết chặt chẽ này đã giúp người dân vùng cao tiếp cận được các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải mất nhiều thời gian, công sức và chi phí di chuyển xa xôi lên tuyến trên. Ngoài ra, Trạm Y tế xã đã thiết lập hệ thống cập nhật và quản lý dữ liệu kết quả khám một cách bài bản, minh bạch, chính xác, nhằm tránh bỏ sót đối tượng hoặc xảy ra tình trạng khám trùng lặp, đồng thời bảo đảm công tác tư vấn bệnh lý, thực hiện thủ tục chuyển tuyến kịp thời cho những ca có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng tính đến ngày 18/10/2026, tổng số người dân trên địa bàn xã thuộc 3 nhóm đối tượng cần được khám là 11.930 người. Trong đó, toàn xã đã tổ chức thăm khám cho 10.600 người, đạt tỷ lệ chung 88,8%. Cụ thể từng nhóm đối tượng được như sau: ở nhóm 1 đã có 2.797 người được khám, đạt tỷ lệ gần 80%, phấn đấu đến ngày 30/10 sẽ hoàn thành 100%; ở nhóm 2 với 6.739 người được khám, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này thể hiện sự tiến bộ rõ rệt so với thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình, đặc biệt với nhóm 1 và nhóm 2 có tỷ lệ khám tương đối cao.

Trong suốt quá trình tổ chức triển khai, xã Phú Long có được nhiều yếu tố thuận lợi, hệ thống y tế cơ sở ngày càng được quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật; nhận thức của người dân địa phương được nâng cao rõ rệt qua các đợt tuyên truyền vận động. Các thôn, bản đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế trong việc rà soát, quản lý danh sách người cần khám, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân nắm rõ lịch khám, chủ động thu xếp thời gian tham gia. Việc giao Trạm Y tế xã làm đầu mối tổ chức đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, giảm thiểu tối đa tình trạng chồng chéo, hạn chế sự trùng lặp và bảo đảm quản lý dữ liệu y tế được thống nhất, tốt hơn.

Mặc dù, tỷ lệ khám ở nhóm 1 và nhóm 2 của xã đạt mức tương đối cao, nhưng tỷ lệ khám thực tế của nhóm 3 hiện vẫn còn thấp, đạt 62,4% (1.064/1.705 người) do đặc thù nhóm này bao gồm nhiều người lao động tự do, thường xuyên phải đi làm xa hoặc có thời gian sinh hoạt và làm việc không ổn định, gây nhiều khó khăn trong việc sắp xếp lịch khám tập trung tại địa phương. Bên cạnh đó, một số người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn về đi lại cũng chưa thể tham gia khám đầy đủ theo lịch trình chung do hạn chế về phương tiện di chuyển cũng như điều kiện thể lực cá nhân. Đặc biệt, công tác cập nhật dữ liệu khám sức khỏe tại cơ sở cũng đang gặp khó khăn, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về trùng lặp hoặc bỏ sót thông tin người bệnh. Ngoài ra, có một số người dân đã chủ động thực hiện khám tại các cơ sở y tế khác hoặc tại nơi làm việc nhưng kết quả chưa được cập nhật kịp thời trong hệ thống theo dõi của xã, ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu tổng hợp chung…

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân xã Phú Long.

Để giải quyết những khó khăn này, UBND xã Phú Long sẽ tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các thôn, bản và các ngành liên quan để tăng cường rà soát, thống kê chính xác số lượng người chưa khám, lập kế hoạch tổ chức khám theo từng đợt phù hợp với hoàn cảnh, thời gian của từng nhóm đối tượng cụ thể. Địa phương chủ trương ưu tiên tổ chức các buổi khám lưu động, hỗ trợ tối đa về phương tiện vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các bệnh viện đa khoa để thực hiện khám chuyên sâu, xét nghiệm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, giúp người dân yên tâm điều trị, đồng thời tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần gây tốn kém, phiền hà.

Thời gian tới, UBND xã Phú Long tiếp tục giao Trạm Y tế xã chủ trì, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức hoàn thành toàn diện công tác khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên các nhóm còn tỷ lệ khám thấp. Việc tiếp tục rà soát bổ sung, cập nhật dữ liệu sức khỏe định kỳ được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát chất lượng, số lượng người được khám một cách hiệu quả và chính xác. Đồng thời, xã cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn ngành Y tế tuyến trên tiếp tục hướng dẫn về nghiệp vụ, hoàn thiện quy trình cập nhật dữ liệu điện tử và hỗ trợ phối hợp xử lý trong các trường hợp bệnh nhân cần khám và điều trị vượt tuyến. Qua đó, xã Phú Long hướng tới mục tiêu bảo đảm đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho toàn thể người dân, xây dựng một cộng đồng dân cư khỏe mạnh, giảm gánh nặng bệnh tật và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã trong giai đoạn 2026-2030.