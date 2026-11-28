Xã Phú Hựu: Trình diễn mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây ăn trái
Ngày 27-11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phú Hựu tổ chức hội thảo mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ cao trên cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2026, với sự tham dự của 30 nông dân.
Mô hình được triển khai tại 5 ấp: Phú Bình, An Phú, Phú Hưng, An Hòa và Tân Lễ, với 7 hộ tham gia, tổng diện tích 7 ha. Các hộ được hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt bộ điều khiển tưới tự động, camera quan sát ngoài trời và bộ phát WiFi 4G, phục vụ quản lý, chăm sóc vườn cây từ xa.
Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 73 triệu đồng; trong đó, ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do nông dân đối ứng.
Bên cạnh hỗ trợ thiết bị, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái; quản lý mã số vùng trồng, ghi chép nhật ký canh tác; nhận diện, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.
Qua đánh giá bước đầu, hệ thống tưới tự động giúp nông dân chủ động điều chỉnh thời gian, lượng nước tưới, tiết kiệm điện, nước và công lao động. Chi phí điện năng giảm khoảng 2,3 triệu đồng, công tưới giảm khoảng 7,2 triệu đồng, tổng mức tiết kiệm khoảng 9,5 triệu đồng/ha/vụ.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-phu-huu-trinh-dien-mo-hinh-ung-dung-cong-nghe-cao-tren-cay-an-trai-a247684.html