Hệ thống tưới tự động giúp nông dân chủ động điều chỉnh lượng nước, tiết kiệm chi phí và công lao động.

Mô hình được triển khai tại 5 ấp: Phú Bình, An Phú, Phú Hưng, An Hòa và Tân Lễ, với 7 hộ tham gia, tổng diện tích 7 ha. Các hộ được hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt bộ điều khiển tưới tự động, camera quan sát ngoài trời và bộ phát WiFi 4G, phục vụ quản lý, chăm sóc vườn cây từ xa.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 73 triệu đồng; trong đó, ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do nông dân đối ứng.

Nông dân tham quan mô hình.

Bên cạnh hỗ trợ thiết bị, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái; quản lý mã số vùng trồng, ghi chép nhật ký canh tác; nhận diện, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

Qua đánh giá bước đầu, hệ thống tưới tự động giúp nông dân chủ động điều chỉnh thời gian, lượng nước tưới, tiết kiệm điện, nước và công lao động. Chi phí điện năng giảm khoảng 2,3 triệu đồng, công tưới giảm khoảng 7,2 triệu đồng, tổng mức tiết kiệm khoảng 9,5 triệu đồng/ha/vụ.