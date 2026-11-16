Xã Phú Hựu: Tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Hòa Thuận

Phương tiện cơ giới tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đến dự có Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Võ Hùng Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hựu; đồng chí Võ Thị Bình, Chủ tịch UBND xã, cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã và các thành viên Đội K91.

Theo thông tin từ người dân địa phương, khu vực ấp Hòa Thuận trước đây từng là nghĩa trang tạm, nơi an táng các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Sau ngày giải phóng, để có mặt bằng xây dựng trường học, chính quyền địa phương phối hợp với thân nhân liệt sĩ tổ chức bốc mộ, di dời hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành; một số trường hợp được gia đình đưa về quê nhà.

Tuy nhiên, qua thông tin do người dân cung cấp, khu vực này có khả năng vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trên cơ sở đó, Đội K91 phối hợp với địa phương tiếp tục khảo sát, triển khai các bước tìm kiếm nhằm xác minh thông tin, không để sót những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong lòng đất.