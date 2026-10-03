Xã Phú Hựu: Phát huy truyền thống, vững bước xây dựng quê hương

VÙNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG ANH HÙNG VƯỢT KHÓ SAU CHIẾN TRANH

Những ngày cuối tháng 9, trong niềm vui khi Phú Hựu được UBND tỉnh công nhận là xã An toàn khu (ATK), chúng tôi trở về vùng đất từng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử để nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, kiên cường của quân và dân nơi đây.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hựu nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Tại rạch Bà Ngoe, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Côn Tòng, sinh năm 1940, thường gọi là Út Bá - một chứng nhân trực tiếp trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt trên vùng đất Phú Hựu.

Trong câu chuyện của mình, ông kể lại những ký ức chiến đấu vẫn còn in đậm sau hơn nửa thế kỷ. Năm 1960, ông Út Bá tham gia bộ đội và được đào tạo làm trinh sát kỹ thuật, đảm nhiệm nhiệm vụ điện báo viên, trực tiếp truyền tin tức về cho lực lượng cách mạng.

Theo ông Út Bá, giai đoạn 1969 - 1971 là thời kỳ chiến trường Phú Hựu (trước đây bao gồm các xã: An Phú Thuận, An Nhơn, An Hiệp, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ) diễn ra đặc biệt căng thẳng. Là vùng ven, Phú Hựu giữ vai trò như một bàn đạp chiến lược, tạo điều kiện để lực lượng cách mạng tiếp cận, tiến công quận Đức Tôn (sau này là huyện Châu Thành); đồng thời là địa bàn diễn ra và phục vụ nhiều trận đánh quan trọng.

Trước mắt, địa phương xác định những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Xa hơn, Phú Hựu hướng tới xây dựng một không gian phát triển hiện đại, khai thác tốt lợi thế cửa ngõ phía Nam của tỉnh, tạo động lực mới cho tăng trưởng và từng bước hướng đến mục tiêu trở thành phường vào cuối nhiệm kỳ.

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND XÃ PHÚ HỰU VÕ THỊ BÌNH

Tiêu biểu như trận Bờ Xoài - Tân Quới, trận diệt gọn tiểu đoàn Hòa Hảo Huỳnh Trung Hiếu tại Bà Dẫm, trận tiêu diệt một trung đội biệt kích của địch và bảo vệ an toàn cho nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao hoạt động trên địa bàn.

Được biết, vào năm 1963, qua nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật, ông biết được địch mở cuộc tấn công vào vùng căn cứ Xẻo Mát (vùng chữ V), ông Út lập tức báo tin để Thường trực Tỉnh ủy rút về kinh Tư Rạch Sậy.

Tuy nhiên, ngay trên đường di chuyển trong đêm tối, nước ngập ngang chân, ông nhận được tin địch đổi hướng đánh thẳng vào Rạch Sậy. Trong phút ngàn cân treo sợi tóc, ông cùng đồng đội dừng lại, dùng chiếc ba lô trên lưng người đi trước làm bàn tựa để viết nhanh bức điện báo khẩn. Nhờ thông tin kịp thời, Thường trực Tỉnh ủy chuyển hướng họp an toàn.

Vượt qua gian khổ, hòa bình lập lại, Nhân dân cả nước nói chung, Phú Hựu nói riêng bước vào giai đoạn tái thiết với muôn vàn khó khăn. Đặc biệt, trận lũ lịch sử năm 1978, ngay sau khi đất nước vừa đi qua chiến tranh khiến người dân càng thêm gian khó.

Ông Bùi Công Hiếu, sinh năm 1940 (thường gọi là ông Tư Chóng), nguyên Chính trị viên Huyện đội, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhớ lại: Sau ngày đất nước thống nhất, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, sản xuất khó khăn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, địa phương xác định phải bắt đầu từ những việc căn cơ: Xóa mù chữ, đưa điện về nông thôn, khôi phục và phát triển sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Với tinh thần “đất khó nhưng lòng người không khó”, truyền thống đoàn kết, chịu thương chịu khó đã trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền xã qua các thời kỳ kiên trì vận động Nhân dân cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng để đưa Phú Hựu từng bước thoát khỏi nghèo khó.

TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG

Từ một vùng quê chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh và thiên tai, Phú Hựu hôm nay khoác lên mình màu áo mới tươi sáng. Tận dụng vị trí cửa ngõ phía Nam kết nối giao thương thuận lợi, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Công trình cầu Nguyễn Huệ nối cồn An Nhơn với đất liền.

Hạ tầng giao thông đường bộ, đô thị và nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ. Trục Quốc lộ 80 cùng hệ thống giao thông liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa hoàn chỉnh.

Các công trình cầu giao thông, trong đó có cầu Nguyễn Huệ nối cồn An Nhơn và cầu Quang Trung nối cồn Bạch Viên với đất liền, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản.

Cùng với đó, điện lưới, trường học và trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, Phú Hựu đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Một góc Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ chỗ độc canh cây lúa, người dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi hàng trăm héc-ta đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: Nhãn, chôm chôm, sầu riêng...

Đồng thời, xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp - thương mại, với cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn được lấp đầy 100% gồm 5 dự án, trong đó công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ lực.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tạo nên luồng sinh khí mới tại Phú Hựu. Xã hiện có 12 sản phẩm được đầu tư quy chuẩn về bao bì, nhãn hiệu và chứng nhận OCOP, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng ổn định.

Năm 2026, đánh dấu cột mốc mới khi Phú Hựu được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là xã An toàn khu mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp, hy sinh của quân và dân Phú Hựu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, mà còn là niềm tự hào được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo đồng chí Võ Thị Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hựu, việc được công nhận xã An toàn khu là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, huy động các nguồn lực và xác định những nhiệm vụ phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.

“Truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần để Phú Hựu tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Thế hệ hôm nay phải biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên” - đồng chí Võ Thị Bình chia sẻ.

Những tuyến đường mới, những vùng cây ăn trái trù phú, những khu dân cư ngày càng khang trang, Phú Hựu hôm nay là câu chuyện về sự tiếp nối của quá khứ anh hùng đến tương lai tươi sáng khi quê hương đổi thay, chung tay viết tiếp bản hùng ca trên vùng đất An toàn khu.