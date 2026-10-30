Xã Phú Hựu: Bàn giao nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đại biểu cùng gia đình ông Lê Hải Nam tại Lễ bàn giao nhà.

Đến dự lễ bàn giao có Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hựu và đại diện các ngành chuyên môn của xã.

Căn nhà có diện tích hơn 100 m², ngang 6 m, dài 18 m, kết cấu khung bê tông cốt thép, vách xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và dòng tộc đóng góp.

Việc bàn giao nhà góp phần giúp gia đình ông Lê Hải Nam ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện đời sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống đền ơn đáp nghĩa.