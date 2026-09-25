Xã Phú Hòa trao 900 phần quà Trung thu cho thiếu nhi

Thiếu nhi xã Phú Hòa phấn khởi nhận quà Trung thu. Ảnh: THANH LÂM

Tối 24/9, xã Phú Hòa tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, các thiếu nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và màn múa Lân - Sư - Rồng đặc sắc.

Dịp này, Trụ trì chùa Liên Hoa đã trao 900 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Tổng kinh phí 72 triệu đồng, do Trụ trì chùa Liên Hoa vận động phật tử, nhà hảo tâm đóng góp.

Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và toàn xã hội đối với trẻ em, giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.