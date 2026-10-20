Xã Phù Đổng xử lý toàn diện các công trình vi phạm trên địa bàn

Trước đó, xã Phù Đổng đã ban hành Kế hoạch 352/KH-UBND ngày 23/09/2026 để tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm nằm ở 07 thôn: Cống Thôn, thôn 1, thôn 4 Ninh Hiệp, Tế Xuyên, Xuân Dục, Trùng Quán và thôn Đình Vỹ. Theo kế hoạch, có 39 trường hợp/vị trí vi phạm với tổng diện tích 11.7ha (gồm 7,5ha đất công và 4,3ha đất nông nghiệp). Phần lớn các vị trí cần cưỡng chế nằm ở khu vực Bãi Đầm, thôn Cống Thôn (ven đê sông Đuống) với số lượng và diện tích chiếm đa số trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo UBND và Công an xã Phù Đổng trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: Thái Trọng.

Phương tiện phục vụ giải tỏa được chuẩn bị đồng bộ, gồm máy xúc, máy ủi, xe cẩu, xe tải cùng các thiết bị chuyên dụng để tháo dỡ kết cấu thép, mái tôn và phá dỡ nền bê tông. Ảnh: Thái Trọng.

Khối lượng cưỡng chế giảm do người dân tự giác chấp hành

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội tại buổi làm việc đầu tiên (19/10) cho thấy, công tác cưỡng chế diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND phụ trách kinh tế, đất đai, TTXD xã Phù Đổng trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế.

Theo phương án được phê duyệt, lực lượng tham gia gồm các phòng chuyên môn của UBND xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, đại diện các thôn và các đơn vị liên quan. Khối lượng cưỡng chế giảm đáng kể do các cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự giác chấp hành tháo dỡ, di dời. Đây là kết quả có được từ quá trình kiên trì vận động, tuyên truyền của chính quyền xã Phù Đổng.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết, công tác tuyên truyền vận động đã giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác tháo dỡ, di dời tài sản. Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Việc tổ chức cưỡng chế được triển khai sau quá trình kiểm tra, lập hồ sơ và thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Cùng với biện pháp xử lý trực tiếp, chính quyền địa phương tiếp tục vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, hoàn trả mặt bằng. Cách làm này vừa tạo điều kiện để người vi phạm chủ động khắc phục hậu quả, vừa góp phần giảm khối lượng công việc phải huy động lực lượng, phương tiện thực hiện cưỡng chế.

Hộ gia đình ông Chu Đình Thành, thôn Cống Thôn là một trong số các trường hợp nằm trong diện cưỡng chế, giải tỏa lần này. Ngay từ khi nhận được yêu cầu tự giác khắc phục vi phạm, thêm vào đó là những lần đến tận nơi vận động chấp hành của lãnh đạo xã, thôn và các ngành đoàn thể, gia đình ông đã tự tháo dỡ toàn bộ các công trình, vật kiến trúc trên phần diện tích đất công.

"Gia đình chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành từ cách thời điểm cưỡng chế này 1 tháng về trước. Đến nay mặt bằng đã được thu dọn hoàn toàn, không còn công trình gì vi phạm." ông Thành cho biết. Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Không để tái lấn chiếm sau giải tỏa

Một trong những yêu cầu được UBND xã Phù Đổng đặt ra trong Kế hoạch số 352/KH-UBND là thu hồi diện tích đất công do UBND xã quản lý để đưa vào sử dụng theo đúng quy định; đồng thời khôi phục hiện trạng ban đầu của đất nông nghiệp theo quy hoạch. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả lâu dài của công tác xử lý vi phạm.

Theo phương án tổ chức thực hiện, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, bàn giao mốc giới và mặt bằng đã giải tỏa. Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã có trách nhiệm tiếp nhận mặt bằng, triển khai các biện pháp bảo vệ như đào rãnh, chôn cọc, dựng hàng rào, cắm biển thông báo đất công và lắp đặt camera giám sát nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái lấn chiếm.

Cùng với việc bảo vệ mặt bằng sau giải tỏa, chính quyền địa phương cần duy trì công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh; xác định rõ trách nhiệm quản lý địa bàn, không để công trình được dựng lên, đưa vào sử dụng rồi mới tiến hành xử lý. Việc công khai thông tin, tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất cũng cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

"Xã Phù Đổng đang trong quá trình lập đề án để sử dụng diện tích đất sau thu hồi vào mục đích làm bãi chứa phế thải xây dựng để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.", ông Thuyết cho biết thêm. Ảnh: Thái Trọng.

Với 39 trường hợp/vị trí vi phạm có tổng diện tích gần 11,8ha, đợt cưỡng chế tại xã Phù Đổng là nhiệm vụ có khối lượng lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và quyết tâm của chính quyền địa phương. Kết quả bước đầu tại hiện trường cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động có thể tạo chuyển biến tích cực, giúp người vi phạm tự giác khắc phục hậu quả và giảm áp lực tổ chức cưỡng chế.

Dẫu vậy, để đạt mục tiêu xử lý toàn diện các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, điều cốt yếu vẫn là thực hiện nghiêm các quyết định xử lý, bảo đảm không có ngoại lệ, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn. Việc trả lại hiện trạng đất, quản lý chặt mặt bằng sau giải tỏa và duy trì kiểm tra thường xuyên sẽ là thước đo thực chất đối với hiệu quả của đợt ra quân, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, sử dụng đất đúng mục đích và bảo đảm thực hiện quy hoạch trên địa bàn xã Phù Đổng.