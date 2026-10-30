Xã Phù Đổng: Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

Tại hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể triển khai kế hoạch. Cụ thể, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức đồng bộ tại 31 thôn với chủ đề “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, hạnh phúc”.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: PV

Thời gian tổ chức từ ngày 1 đến 18-11, tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Mỗi thôn tổ chức một chương trình chung, kết hợp phần lễ và phần hội đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế tại khu dân cư và thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể triển khai kế hoạch. Ảnh: PV

Nội dung tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và tham gia xây dựng cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các thôn đồng thời tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…; trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP của địa phương phù hợp với điều kiện thực tế; tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Việc triển khai kế hoạch được yêu cầu bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng thời phù hợp với đặc điểm của từng thôn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong nhân dân và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Để Ngày hội trang trọng, thiết thực, đúng tiến độ, đồng chí Đào Đức Minh đề nghị các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt của Ban Công tác Mặt trận, sự phối hợp của trưởng thôn và các chi hội, chi đoàn trong chuẩn bị, tổ chức Ngày hội.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng số về ý nghĩa, nội dung của Ngày hội; chú trọng giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương “Người tốt, việc tốt”, gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo sự lan tỏa và khí thế thi đua trong nhân dân.

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các thôn cần phối hợp rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế để tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thiết thực, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ngay tại cộng đồng dân cư.

Đồng chí Đào Đức Minh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến khi diễn ra Ngày hội không còn nhiều, khối lượng công việc triển khai lớn và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đề nghị nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các thôn và các đơn vị trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Kế hoạch liên tịch để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ. Qua đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã sẽ thực sự là dịp gắn kết cộng đồng, củng cố sự đồng thuận, góp phần xây dựng xã Phù Đổng ngày càng phát triển.