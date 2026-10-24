Xã Phù Đổng: Triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Theo kế hoạch của UBND xã, từ ngày 22 đến hết ngày 25-10-2026, các thôn, tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 21-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Phù Đổng tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo dự thảo Đề án, phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân (thành phố Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Tổ lấy ý kiến đến các hộ gia đình trên địa bàn xã Phù Đổng. Ảnh PV

Theo kế hoạch, UBND xã đã thành lập Tổ lấy ý kiến đại diện hộ gia đình theo từng thôn, số lượng thành viên của Tổ lấy phiếu ý kiến từ 5 đến 7 thành viên. Trong đó, Tổ trưởng là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn. Các tổ viên, thư ký là đại diện các tổ chức chính trị- xã hội, tổ trưởng tổ liên gia và người dân có uy tín ở thôn.

Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình trực tiếp đánh dấu vào một trong hai ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên.

Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ gia đình, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai.

Kết quả tổng hợp của các thôn, tổ dân phố gửi về UBND xã Phù Đổng chậm nhất vào 16 giờ ngày 25-10-2026.

Trước đó, ngày 23-10, UBND xã Phù Đổng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Đề án. Ảnh PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lấy ý kiến công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Đề nghị cấp ủy chi bộ các thôn tập trung chỉ đạo việc lấy ý kiến đại diện hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo kế hoạch của thành phố và xã.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy trình, hướng dẫn cụ thể cho người dân, kiểm tra chặt chẽ việc phát, thu và tổng hợp phiếu, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, hoàn thành đúng thời hạn đề ra; góp phần hoàn thiện hồ sơ Đề án theo yêu cầu của thành phố.

Việc tổ chức lấy ý kiến trực tiếp bằng phiếu theo mẫu quy định tại Nghị định số 321/2025/NĐ-CP. Ảnh PV