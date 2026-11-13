Xã Phù Đổng tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền chúc mừng và trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đây là đợt thứ hai, Đảng bộ xã Phù Đổng tổ chức trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương. Tính đến nay, toàn Đảng bộ đã có 312 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui chung của các chi bộ và toàn Đảng bộ xã. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia công việc của chi bộ, của địa phương, góp phần giữ gìn tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những phẩm chất và đóng góp ấy là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục học tập và noi theo.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Nguyễn

Hiện nay, Đảng bộ xã Phù Đổng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai các công trình, dự án trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ tại địa bàn có dự án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm của người dân có đất thu hồi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đồng chí Đặng Thị Huyền mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân đồng thuận, ủng hộ việc triển khai các dự án trên địa bàn; đồng thời lắng nghe, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Nguyễn Sơn