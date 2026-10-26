Xã Phù Đổng tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

9 tháng đầu năm xã Phù Đổng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ảnh: Hoàng Anh

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Phù Đổng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Xã đã ban hành 75 kế hoạch, 319 công văn, 10 nghị quyết và 1 chương trình công tác, bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới phương thức hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Chương trình số 02-CTr/ĐU, triển khai kế hoạch 100 ngày cao điểm chuyển đổi số. Đến nay, 100% văn bản của Đảng được ký số và xử lý trên môi trường số (trừ văn bản mật); 100% cuộc họp thực hiện mã hóa tài liệu qua mã QR code.

Xã đã tổ chức cấp Ipad cho các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn phục vụ công tác chuyển đổi số các thôn. Nền tảng HanoiWork được triển khai: từ ngày 1-7-2026 đến 15-9-2026 đã cập nhật 2.697 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 2.610 nhiệm vụ (đạt 91,3%). Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” ghi nhận 2.781đảng viên sử dụng thường xuyên (đạt 79,1%). 100% chi bộ sinh hoạt và nộp đảng phí qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xã Phù Đổng cấp Ipad cho các đồng chí trưởng thôn, nâng cao hiệu quả kết nối chính quyền với các thôn và người dân. Ảnh: PV

Cùng với đó, đối với 5 điểm nghẽn, xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đưa yêu cầu khắc phục các vấn đề dân sinh bức xúc thành trách nhiệm chính trị của cả hệ thống, nhất là người đứng đầu. Kết quả, đối với ngập úng, xã đã rà soát 7 vị trí úng ngập cục bộ tại địa phương; hoàn thành Dự án tiêu thoát nước khu vực ngã năm gầm Cầu Chui xe lửa Bắc Đuống với 1 bể chứa ngầm 1.500m³ và trạm bơm công suất 1m³/giây. Công tác bảo vệ môi trường, duy trì giám sát 16 điểm đen về rác thải, 45 cơ sở nguy cơ ô nhiễm, 8 cơ sở chăn nuôi/giết mổ chưa có hệ thống xử lý nước thải và 13 điểm đổ rác tự phát.

Đối với vi phạm an toàn thực phẩm, tổ chức giám sát 20 cơ sở thức ăn đường phố, 21 trường học, 72 cơ sở y tế và 12 cơ sở giết mổ. Xã đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 396,7 triệu đồng.

Đối với vi phạm trật tự đô thị đã xử lý 35 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; giải tỏa 5 chợ tự phát; tháo dỡ 10 biển quảng cáo sai quy định; lắp đặt 80 biển cấm; xử phạt 699 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 382,087 triệu đồng. Để giảm ùn tắc giao thông, xã đã huy động lực lượng phân luồng tại 4 nút giao trọng điểm vào giờ cao điểm; kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Xã đã thăm, tặng 16.063 suất quà, tổng kinh phí 7,72 tỷ đồng tới các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đoàn công tác của xã tổ chức kiểm tra thực địa tiến độ thi công một số dự án trên địa bàn. Ảnh: PV

Tăng tốc những tháng cuối năm

Xã Phù Đổng đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố như: Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án phát triển đô thị, dịch vụ của các tập đoàn lớn như Vingroup, SunGroup...

Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ được xã tập trung trong 9 tháng qua là đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Đây là cơ hội để địa phương phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Theo đó, xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao. Kết quả 9 tháng đầu năm 2026, giá trị giải ngân của xã đạt hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch vốn được giao; trong đó nguồn ngân sách thành phố đạt khoảng 2.170 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch. Trong năm 2026, UBND xã thực hiện 31 dự án với tổng mức đầu tư gần 7.650 tỷ đồng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, xã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời mồ mả và thực hiện các thủ tục liên quan. Chiến dịch “45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” được triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đến nay, xã đã hoàn thành 100% công tác GPMB trên địa bàn xã đối với 11 dự án trên địa bàn, trong đó 2 dự án trọng điểm.

Nhờ việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm “6 rõ”, xã xác định việc thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời là động lực góp phần tích cực vào phát triển địa phương, tạo đà cho sự thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Dự án được đầu tư trên địa bàn xã Phù Đổng. Ảnh: PV

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian tới. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, xã chính thức khởi công 19 dự án với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng; trong đó có 17 dự án thuộc thẩm quyền của xã và 2 dự án quy mô lớn thuộc thẩm quyền thành phố.

Xã cần phải làm tốt công tác dân vận, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trên cơ sở bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời những tháng cuối năm, xã xác định tiếp tục rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để thực hiện các dự án trên địa bàn, xã Phù Đổng tổ chức hội nghị phổ biến, tiếp nhận ý kiến từ người dân. Ảnh PV

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa trên địa bàn. Cùng với, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, điểm nóng; bảo đảm ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.