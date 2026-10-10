Xã Phù Đổng sôi nổi các hoạt động tôn vinh phụ nữ

Chị em cán bộ hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ “Sắc màu phụ nữ Phù Đổng”. Ảnh PV

Trước khi diễn ra chương trình, tại sân trụ sở HNND- UBND-UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng, hưởng ứng “Tháng áo dài Hà Nội”, hơn 200 cán bộ hội viên phụ nữ xã Phù Đổng sôi nổi tham gia đồng diễn dân vũ với chủ đề “Sắc màu phụ nữ Phù Đổng” nhằm tôn vinh giá trị văn hóa áo dài, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa nét đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô. Ngoài ra, các chị em còn tham gia điều hành áo dài, trình diễn áo dài và đồng diễn dân vũ.

Chị em tham gia diễu hành áo dài. Ảnh PV

Tiếp đó, phát biểu khai mạc chương trình kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 , Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Đổng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và tiến bộ của các tầng lớp phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên khai mạc chương trình. Ảnh PV

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên cho biết: Năm 2026, Hội đã tích cực, triển khai, ký giao ước thi đua với các chi hội và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương và 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội với 10 chỉ tiêu thi đua. Nổi bật, Hội đã vận động xã hội hóa kinh phí vẽ trên 25 bức tranh bích họa với nhiều chủ đề khác nhau, trồng trên 100 chậu cây hoa giấy dọc tuyến đường với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Tổ chức gắn biển công trình “Tuyến đường bích họa” tại thôn Công Đình, “Nhà văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp” tại thôn Kim Quan. Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ vay vốn Ngân hàng chính sách với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Hiện có 150 hội viên được vay vốn khởi nghiệp giúp các chị đầu tư công cụ sản xuất, nâng cao mức sống.

Bên cạnh đó, cán bộ hội viên phụ nữ xã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong hoạt động Hội: sử dụng phần mềm quản lý hội viên và cập nhật dữ liệu hội viên lên phần; triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ số - Gia đình số”, duy trì hiệu quả trang Facebook “Phụ nữ Phù Đổng”…

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã Phù Đổng. Ảnh PV

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể gửi lời chúc mừng tốt đẹp các bà, các chị em cán bộ hội viên phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí mong muốn chị em tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để hội viên phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo, góp phần xây dựng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã Phù Đổng ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho các cá nhân. Ảnh PV

Tại chương trình, Hội LHPN xã Phù Đổng công bố và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho các cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam xét tặng. Hội xã trao quyết định thành lập và ra mắt chi hội phụ nữ tại 5 trường mầm non trên địa bàn.

Dịp này, Hội đã biểu dương, khen thưởng 31 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu. Đây là những cán bộ, hội viên đã có thành tích nổi bật, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Hội, các phong trào thi đua và hoạt động tại địa phương.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu được Hội biểu dương khen thưởng. Ảnh PV

Hội xã trao quyết định thành lập và ra mắt chi hội phụ nữ tại 5 trường mầm non trên địa bàn. Ảnh PV