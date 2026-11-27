Đổi mới cách thức tuyên truyền

Các đại biểu xã tặng hoa chúc mừng 7 đội tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Thanh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, cải cách hành chính không chỉ là việc đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn là sự đổi mới tư duy lãnh đạo quản lý, phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Để cải cách hành chính thực sự đi vào cuộc sống, công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu. Ảnh: Thanh Thanh

Hội thi là dịp để các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các thôn, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chia sẻ góc nhìn, cùng trao đổi cách tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công. Năm 2026 là năm đầu tiên xã Phù Đổng tổ chức hội thi, UBND xã lựa chọn 7 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường và các khu vực dân cư trên địa bàn xã.

Một điểm nghẽn, nhiều giải pháp

Tại hội thi, với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Đồng hành để tháo gỡ - Hành động để phục vụ tốt hơn”, 7 đội thi gồm các đơn vị: UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng và các tổ chức thành viên; thôn Thượng; trường Tiểu học Ninh Hiệp; trường THCS Yên Thường; thôn 3 Ninh Hiệp; thôn Lã Côi và thôn Xuân Dục đã sôi nổi tranh tài thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền thông qua các tiểu phẩm với những tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Tiểu phẩm “Một tờ thông báo - ba nỗi lo - nhiều điểm nghẽn” gây ấn tượng với khán giả tại hội thi. Ảnh: Thanh Thanh

Mỗi đội thi truyền tải một thông điệp về cải cách hành chính, chuyển đổi số với các mô hình, sáng kiến, giái pháp và chất lượng phục vụ nhân dân. Nổi bật, với tiểu phẩm “Một tờ thông báo - ba nỗi lo - nhiều điểm nghẽn” của đội thi đến từ UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng và các tổ chức thành viên đã đưa ra tình huống về việc Tổ công tác xã thông báo đến khu dân cư triển khai về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn đối với các hộ gia đình. Khi người dân đến gặp tổ công tác, bày tỏ băn khoăn, thắc mắc vì không biết phải nộp thuế ở đâu và các bước thực hiện ra sao?… Sau khi được cán bộ giải thích rằng, chỉ cần có điện thoại thông minh, người dân có thể chủ động tra cứu mọi thông tin về thuế qua ứng dụng eTax Mobile một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Trong tình huống cũng đề cập việc nhiều người dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng rằng thông tin người nộp thuế hoặc thửa đất chưa chính xác; hoặc đã nộp tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật sẽ phải làm như thế nào… Tất cả băn khoăn đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thông qua tiểu phẩm, các đội thi đưa ra các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ảnh: Thanh Thanh

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, thành viên tham gia đội thi chia sẻ: Một điểm nghẽn trong thủ tục hành chính có thể là một thông tin chưa rõ ràng, dữ liệu chưa đồng bộ, sự phối hợp chưa chặt chẽ và việc ứng dụng công nghệ còn hạn chế. Chính vì vậy, thông qua hội thi, bằng hình thức sân khấu hóa, đội thi mong muốn xây dựng một chính quyền lắng nghe để hiểu dân, hướng dẫn để dân biết, đồng hành để dân làm được, cải cách để dân hài lòng.

Còn với tiểu phẩm “Chiếc cặp lớp 1 và ba cánh cửa” của đội thi đến từ trường Tiểu học Ninh Hiệp đã tháo gỡ những khó khăn cho phụ huynh trong tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

Tiểu phẩm “Chiếc cặp lớp 1 và ba cánh cửa” của đội thi đến từ trường Tiểu học Ninh Hiệp. Ảnh: Thanh Thanh

Cùng với các tiểu phẩm còn lại khác như: “Tháo nút thắt, mở nối phục vụ nhân dân”, “Cửa bếp … được mở”, “Tờ giấy khai sinh và hành trình công dân số”, “Chuyện của xóm tôi” hay “Đường đến bản số”…. được các đội thi đầu tư về nội dung, sự sáng tạo, tự tin trong cách thể hiện. Những diễn viên không chuyên đã mang đến hội thi màn thể hiện ấn tượng. Nhiều nội dung về cải cách hành chính chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ hiểu và thiết thực hơn với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Có thể khẳng định, bằng việc sân khấu hóa, các đội thi đã khéo léo phản ánh những tình huống thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính, những khó khăn, vướng mắc của người dân khi tiếp cận dịch vụ công; đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền xã Phù Đổng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.