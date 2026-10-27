Xã Phù Đổng ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao thôn Kim Quan

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Thường trực Đảng ủy xã Phù Đổng về nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 21-10-2026 về triển khai mô hình tổ chức hoạt động nhà văn hóa làm điểm trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình. Ảnh PV

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Kim Quan là địa điểm sinh hoạt, vui chơi, học tập và rèn luyện sức khỏe của người dân. Hiện, thôn Kim Quan đã thành lập và duy trì hoạt động 6 câu lạc bộ gồm: Dưỡng sinh người cao tuổi, Văn nghệ, Trống, Dân vũ, Cầu lông và Bóng bàn.

Thời gian qua, Ban chủ nhiệm nhà văn hóa đã đổi mới phương thức tổ chức, bố trí lịch sinh hoạt cụ thể cho từng câu lạc bộ, đồng thời tăng cường xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất.

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng Ban chủ nhiệm nhà văn hóa - khu Thể thao thôn Kim Quan. Ảnh PV

Tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Khúc Mạnh Tuấn cho biết: Hiện nay, cả 31/31 thôn của xã Phù Đổng đều có nhà văn hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Sau thời gian thí điểm tại Kim Quan, xã sẽ theo dõi, thống kê, đánh giá kết quả, nhận diện những cách làm hiệu quả và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện mô hình, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn.

Đồng chí Khúc Mạnh Tuấn đề nghị Ban quản lý và các đoàn thể thôn Kim Quan phát huy vai trò chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng nhà văn hóa trở thành không gian sinh hoạt chung gần gũi, gắn bó với đời sống cộng đồng.

Việc triển khai mô hình góp phần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở. Ảnh PV

Dịp này, UBND xã công bố Quyết định số 8217/QĐ-UBND ngày 23-10-2026 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao tại 31 thôn trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức ra mắt Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao thôn Kim Quan, đại diện cho 31 thôn.