Xã Phù Đổng: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Mậu Quang; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh; Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Đức Thể.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại thôn 1 Ninh Hiệp. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại ngày hội, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ninh Hiệp 1 Nguyễn Văn Trường đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930–18/11/2026); tuyên truyền giá trị, ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Văn Trường cho biết: Ngày hội được tổ chức điểm, là năm đầu tiên thôn 1 Ninh Hiệp thực hiện sáp nhập 2 thôn (Ninh Hiệp 1 và 3 trước đây). Hiện toàn thôn có 1.791 hộ với 6.820 nhân khẩu. Sau sáp nhập, các hoạt động của thôn tiếp tục được duy trì với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên được phát huy.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Đổng Nguyễn Mậu Quang trao khen thưởng cho tập thể thôn 1 Ninh Hiệp vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Sơn

Trong đó, nổi bật là công tác an sinh xã hội, thôn đã vận động ủng hộ các loại quỹ được 125 triệu đồng và thực hiện các hoạt động nhân đạo. Cùng đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đạt hiệu quả.

Năm 2027, thôn đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể như: Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 98%. Thôn được công nhận thôn Văn hóa; Vận động ủng hộ các loại quỹ đạt 150 triệu đồng; Hỗ trợ an sinh xã hội cho 10 hộ/trường hợp. Duy trì hoặc xây dựng mới 3 mô hình, hoạt động tự quản…

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Đổng Nguyễn Mậu Quang phát biếu tại Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại Ngày hội, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Đổng Nguyễn Mậu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn 1 Ninh Hiệp đã đạt được. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Phù Đổng xác định xây dựng xã phát triển xanh theo hướng văn minh hiện đại. Trong đó phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mậu Quang đề nghị cấp ủy Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tiếp tục tăng cường củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Lựa chọn những vấn đề của thôn cần tập trung, giải quyết phân công đảng viên tham gia. Cán bộ đảng viên gương mẫu từ gia đình, có trách nhiệm vận động, giải thích cho bà con cùng thực hiện.

Trưởng thôn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên bàn, lựa chọn những việc phù hợp, trước hết công tác bảo vệ môi trường giữ đường làng, thôn xóm xanh, sạch đẹp. Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các hộ gia đình; kịp thời nắm bắt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân.

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh trao khen thưởng các gia đình tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của UBND xã cho các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu năm 2026 đã có nhiều đóng góp tham gia giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số tại khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 Ninh Hiệp. Ảnh: Nguyễn Sơn

Nhân dịp Tháng cao điểm Vì người nghèo và An sinh xã hội năm 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tặng 5 suất quà với tổng trị giá 3,5 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn 1 Ninh Hiệp.