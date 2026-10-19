Xã Phù Đổng phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền trao ghi nhận tấm lòng vàng của các tập thể ủng hộ Quỹ. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cho biết, thời gian qua, công tác “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được hơn 1,7 tỷ đồng. Năm 2025, xã đã hỗ trợ xây mới 4 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 35 hộ cận nghèo trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; đồng thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên và các đối tượng yếu thế. 9 tháng đầu năm 2026, xã tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, chăm lo hộ cận nghèo và những trường hợp khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo kết quả rà soát cuối năm 2025, xã Phù Đổng không còn hộ nghèo, nhưng hiện vẫn còn 26 hộ cận nghèo, cùng nhiều trường hợp người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có thu nhập không ổn định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát động Tháng cao điểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể kêu gọi và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, truyền thống nhân văn và nghĩa tình, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đăng ký các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, học tập, khám chữa bệnh và giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn. Các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn và các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục đổi mới cách làm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân; chủ động rà soát, đề xuất hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Công tác tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tính đến ngày 19-10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” xã Phù Đổng đã tiếp nhận 757.787.000 triệu đồng, đạt 50,51% kế hoạch vận động 1,5 tỷ đồng của năm 2026.

“Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10/2026 đến ngày 18/11/2026 là dịp để chúng ta tiếp tục khơi dậy truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời huy động và kết nối các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả hơn công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã. Với phương châm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ không chỉ dừng lại trong Tháng cao điểm, mà trở thành việc làm thường xuyên, trách nhiệm tự giác và nét đẹp văn hóa của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân Phù Đổng”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Đức Thể cho biết.

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đào Đức Minh trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại chương trình, xã tiếp nhận ủng hộ và trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn đã hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Các tập thể có thành tích trong công tác "Vì người nghèo " và an sinh xã hội. Ảnh: Nguyễn Sơn

Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho các hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác “Vì người nghèo” và an sinh xã hội.

Các đại biểu trao quà cho các gia đình thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Nguyễn Sơn