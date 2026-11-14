Xã Phù Đổng phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số. Ảnh PV

Phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh: Mỗi vùng đất đều có những giá trị làm nên bản sắc riêng. Với Phù Đổng, đó là huyền thoại Thánh Gióng – người anh hùng từ làng quê đứng lên đánh giặc cứu nước; là khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng linh thiêng; là Lễ hội Gióng được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là những phong tục, tập quán, nghề truyền thống, câu chuyện lịch sử và ký ức cộng đồng được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền qua thời gian.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh PV

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được đặt trong mối liên hệ với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng có ý nghĩa thiết thực. Chính vì vậy, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam xã triển khai Chương trình “Phù Đổng Sáng tạo – Khơi nguồn di sản, kiến tạo tương lai”, với nhiều mô hình, trong đó có mô hình “Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng”. Đây là bước đi cụ thể để biến nhận thức thành hành động, biến niềm tự hào thành những sản phẩm, hoạt động và giá trị thiết thực trong đời sống, thể hiện tư duy đổi mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ di sản tại chương trình. Ảnh PV

Đổi mới sáng tạo trong các mô hình còn thể hiện ở việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với công nghệ số. Công nghệ không thay thế trải nghiệm thực tế hay giá trị của di sản, mà đóng vai trò mở rộng khả năng tiếp cận, giúp thông tin được truyền tải sinh động hơn và hỗ trợ người dân, du khách chủ động tìm hiểu trước, trong và sau chuyến tham quan. Dịp này, xã tổ chức ra mắt 02 ứng dụng: Bản đồ số di sản Phù Đổng và Cổng thông tin du lịch Phù Đổng. Ứng dụng sẽ mở hệ thống thông tin giới thiệu về di tích, lễ hội, nghề truyền thống, sản phẩm và các điểm đến văn hóa – du lịch xã Phù Đổng.

Tổng kết đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số năm 2026, đồng chí Nguyễn Đình Quang cho biết: Điểm nhấn trong đợt cao điểm là xã đã tổ chức 19 buổi Livestream với sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, giới thiệu, quảng bá 25 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của địa phương. Các sản phẩm đặc trưng như: hoa giấy, sữa Phù Đổng, thuốc nam thuốc bắc Ninh Hiệp cùng các điểm đến văn hóa, du lịch như Đền Phù Đổng, Khu sinh thái Phù Đổng Green Park… được giới thiệu rộng rãi trên môi trường số. Cùng đó, xã đã thành lập 31 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 31 thôn, với tổng số 310 thành viên; triển khai mô hình “Thôn số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi; 9.000 cuốn “Sổ tay Công dân số” được phát hành, góp phần cung cấp tài liệu hướng dẫn thiết thực, giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các nền tảng, tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng thực hiện nghi thức ra mắt Bản đồ số di sản- Cổng thông tin du lịch xã Phù Đổng. Ảnh PV

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo xã cùng thực hiện nghi thức ra mắt Bản đồ số di sản Phù Đổng, trải nghiệm VR360; trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số; Trao giấy chứng nhận tham gia chương trình Không gian sáng tạo di dản Phù Đổng.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm. Ảnh PV

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, các em học sinh cùng tham gia chương tình giáo dục di sản "Đánh thức giác quan, đánh thức tình yêu di sản", đồng thời cùng tham gia trải nhiệm các hoạt động mô hình “Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng”.

Lãnh đạo xã Phù Đổng trao giấy chứng nhận cho các tập thể tham gia chương trình Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng. Ảnh PV