Xã Phù Đổng: Nỗ lực bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh

Chủ động tháo gỡ khó khăn trong thi công

Những tuyến đường làng, ngõ xóm được cải tạo, nâng cấp không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với các địa phương khác của thành phố, tại xã Phù Đổng, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dân sinh đang được địa phương quan tâm triển khai, từng bước giải quyết những bất cập về hạ tầng tại các khu dân cư.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới ngày 10-11, tại một số công trình đang thi công trên địa bàn cho thấy, các đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai những hạng mục theo kế hoạch.

Tại những vị trí đã có mặt bằng, công tác thi công được tổ chức khẩn trương, từng bước hoàn thiện nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục liên quan. Việc cải tạo các tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Các ngõ, ngách trên tuyến đường Ninh Hiệp, xã Phù Đổng đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp. Ảnh: HL

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án cũng gặp không ít khó khăn, nhất là tình trạng khan hiếm nguồn cung một số loại vật liệu xây dựng. Đây là thách thức không nhỏ đối với tiến độ thi công, bởi nhiều hạng mục có tính liên hoàn, cần bảo đảm nguồn vật liệu ổn định mới có thể tổ chức thi công đồng bộ. Nếu việc cung ứng bị gián đoạn, các nhà thầu khó duy trì nhân lực, máy móc tại công trường, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong bối cảnh đó, thay vì chỉ trông chờ vào nguồn cung do nhà thầu tìm kiếm, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng đã chủ động phối hợp, rà soát nhu cầu vật liệu của từng công trình, đồng thời tích cực tìm kiếm, kết nối với các đơn vị cung ứng để có phương án bổ sung kịp thời, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Sớm hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dân sinh

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng cho biết, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang tác động trực tiếp đến hoạt động thi công của một số công trình, trong đó có công trình cải tạo, nâng cấp các ngõ, ngách.

Một số ngõ trên đường Dương Hà, xã Phù Đổng sẽ sớm được thảm nhựa. Ảnh: HL

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng xác định phải chủ động từ khâu điều hành, phối hợp đến tìm kiếm nguồn cung, không để khó khăn về vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

Theo đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng đã phải trực tiếp liên hệ, tìm kiếm các đơn vị có khả năng cung ứng, đồng thời trao đổi với nhà thầu để nắm rõ nhu cầu thực tế, chủng loại và khối lượng vật liệu cần thiết cho từng giai đoạn thi công. Trên cơ sở đó xây dựng phương án cung ứng phù hợp, ưu tiên những hạng mục cần triển khai trước, bảo đảm công trường có đủ điều kiện duy trì hoạt động.

Mặt khác, đặc thù của các công trình cải tạo đường làng, ngõ xóm là nhỏ hẹp. Vì vậy, quá trình thi công gặp không ít khó khăn, từ việc tập kết vật liệu, vận chuyển máy móc, tổ chức nhân lực đến bảo đảm lối đi lại cho người dân. Các đơn vị thi công phải tính toán phương án phù hợp, tổ chức thi công cuốn chiếu theo từng đoạn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động đi lại của người dân.

Theo ông Lê Đức Lâm, đối với các ngõ, ngách, việc thi công cần được tính toán phù hợp với điều kiện sinh hoạt thực tế. Các đơn vị cần thông tin kịp thời về phạm vi, thời gian thi công để người dân chủ động sắp xếp việc đi lại, đồng thời phối hợp xử lý những vướng mắc phát sinh. Sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân là yếu tố quan trọng giúp các công trình được triển khai thuận lợi, nhất là tại những khu vực có mật độ dân cư cao, không gian thi công hạn chế.

Hiện còn một số ngõ, ngách tại khu vực thôn Thượng (các ngõ đường Dương Hà) và thôn Đổng Viên, đang trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng đã chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức hoàn thiện hệ thống thoát nước, san sửa mặt đường, bảo đảm độ bằng phẳng theo hồ sơ thiết kế trước khi tiến hành thảm bê tông nhựa. Dự kiến sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa các tuyến đường trong tháng 11 và sẽ hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, xã Phù Đổng cũng đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện. Khi các công trình hoàn thành, những tuyến đường được cải tạo, nâng cấp không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần chỉnh trang diện mạo khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.