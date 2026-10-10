Xã Phù Đổng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đình thôn Thượng

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, Đình Dương Hà hay còn gọi là Đình thôn Thượng là một trong những di tích được xếp hạng sớm trên địa bàn xã Phù Đổng, từ năm 1989.

Trải qua thời gian tồn tại lâu dài cùng những biến thiên của lịch sử, nhiều hạng mục của ngôi đình không tránh khỏi xuống cấp, đặt ra yêu cầu phải được tu bổ, tôn tạo một cách bài bản, thận trọng và đúng với giá trị của di tích.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo đó, Dự án tu bổ, tôn tạo Đình thôn Thượng được triển khai từ ngày 21-12-2024 và hoàn thành ngày 9-9-2026, với tổng kinh phí 33 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách trên 32,2 tỷ đồng để tu bổ đình chính, tả mạc, hữu mạc, nhà bia, các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; nguồn vốn xã hội hóa huy động gần 800 triệu đồng. Công trình được hoàn thành có ý nghĩa thiết thực đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở cơ sở.

Phó Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Trần Trung Tuyết biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện công trình. Ảnh: Nguyễn Sơn

Cũng nhân dịp này, xã Phù Đổng tổ chức gắn biển tuyến đường mang tên Hạ Dương. Tuyến đường Hạ Dương có chiều dài hơn 5km, từ ngã tư giao cắt đường Hà Huy Tập đến ngã tư giao cắt đường tiếp nối Quốc lộ 1B tại thôn Phù Dực. Tuyến đường qua địa phận các thôn: Thượng, Trung, Hạ thuộc xã Dương Hà trước đây.

Tên gọi Hạ Dương gắn với mảnh đất Dương Hà, theo dòng lịch sử, từ đầu thế kỷ XIX, xã Dương Hà thuộc địa giới xã Hạ Dương, thuộc tổng Hạ Dương, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, vùng Kinh Bắc xưa. Việc đặt tên Hạ Dương cho tuyến đường trên địa bàn xã Phù Đổng thể hiện sự trân trọng và gìn giữ một địa danh lịch sử của quê hương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tuyến đường Hạ Dương. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng đề nghị, đối với Đình thôn Thượng, phải tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt các yếu tố gốc, kiến trúc, cảnh quan và không gian văn hóa của di tích; quản lý chặt chẽ các di vật, cổ vật, hiện vật, sắc phong, bia đá và những tài liệu quý đang được lưu giữ tại đình; duy trì các phong tục, nghi lễ truyền thống tốt đẹp...

Đối với tuyến đường Hạ Dương, mỗi người dân cùng có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông; bảo vệ hệ thống hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng; cùng xây dựng tuyến đường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.

Theo tư liệu lịch sử còn lưu giữ, Đình Dương Hà là nơi tưởng niệm vị anh hùng Hà Vĩ Uyên - người có công với nước từ những trang đầu của lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Từ một không gian thờ phụng, tưởng nhớ các bậc anh hùng có công với nước, qua thời gian, đình được nhân dân địa phương chăm lo, gìn giữ, hình thành nên diện mạo kiến trúc có sự đan xen giữa những dấu tích thời Lê và thời Nguyễn.