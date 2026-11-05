Xã Phù Đổng khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 chặt chẽ, đúng quy định

Theo Kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Phù Đổng đã và đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành công tác khám sơ tuyển vào ngày 8-11; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong tình hình mới; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian từ ngày 3 đến 8-11-2026 tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã (địa chỉ số 192 đường Yên Thường, xã Phù Đổng, Hà Nội) tổ chức khám sơ tuyển. Ảnh: Thanh Thanh

Trung tá Đặng Quyết Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Đổng cho biết: Là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với UBND xã ban hành kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; các thông báo, hướng dẫn các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cùng với đó là việc hướng dẫn các thôn, tổ chức rà soát, thực hiện xét duyệt, sơ duyệt; phối hợp với Công an, Trạm y tế và các ban ngành lên quan tiến hành rà soát, xét duyệt sơ tuyển đúng quy trình đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Các nam công dân đủ điều kiện thực hiện các bước trong quá trình tham gia khám sơ tuyển. Ảnh Thanh Thanh

Để công tác khám sơ tuyển năm 2027 đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch, thông báo thời gian cụ thể, địa điểm khám sơ tuyển và vận động công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trên hệ thống loa truyền thanh…

Trung tá Đặng Quyết Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Đổng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công dân làm thủ tục. Ảnh: Thanh Thanh

Theo đó, tổng số công dân được gọi khám trong 2 ngày (ngày 3 và 4-11 là 887 công dân). Tại buổi khám sơ tuyển, các công dân được kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn sức khỏe ban đầu theo quy định. Công tác sơ tuyển được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, công khai, công bằng và khách quan.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật, đo thị lực, chiều cao, cân nặng, vòng ngực và rà soát các điều kiện cần thiết… để làm cơ sở tuyển chọn công dân tham gia khám tuyển ở các bước tiếp theo.

Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Trạm y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ cho công tác khám sơ tuyển đảm bảo an toàn. Ảnh:Thanh Thanh

Khu vực sơ tuyển và kết luận khám cho các nam công dân. Ảnh: TT

Trong thời gian tới, xã Phù Đổng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động công dân đến thực hiện khám sơ tuyển theo đúng quy định, phấn đấu đảm bảo 100% quân số thuộc diện khám.

Quá trình tổ chức tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn, phân loại sức khỏe chính xác theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của thành phố, bảo đảm chất lượng công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Nam công dân thực hiện khám mắt theo quy định. Ảnh: TT

Dịp này, các lực lượng quân sự, y tế, các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ. Ảnh: PV