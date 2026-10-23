Xã Phù Đổng giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, khu dân cư

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn

Hội nghị nhằm lắng nghe, trao đổi và giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng xã Phù Đổng ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, các đại biểu và nhân dân nắm bắt tình hình phát triển của địa phương, đồng thời, trao đổi, đề xuất những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Nguyễn Sơn

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, đại diện các thôn và nhân dân có 7 ý kiến phát biểu trực tiếp về các nội dung liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những vấn đề dân sinh, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong đó, các ý kiến đề nghị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, cần quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa phù hợp cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng; đầu tư, cải tạo các điểm vui chơi, sân thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng dành cho thanh thiếu nhi; những vấn đề liên quan nhà ở xã hội; công tác vệ sinh môi trường...

Bà Bùi Thị Phin, thôn Công Đình, phát biểu ý kiến về công tác giáo dục trên địa bàn xã. Ảnh: Nguyễn Sơn

Ông Lê Thanh Tân, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á nêu kiến nghị về nhu cầu nhà ở xã hội. Ảnh PV

Bí thư chi đoàn thôn Ái Mộ, xã Phù Đổng Đỗ Thanh Nhàn đề nghị Đảng ủy, UBND xã quan tâm rà soát quỹ đất, nhà văn hóa và các công trình công cộng hiện có. Ảnh PV

Về lĩnh vực giáo dục, sau khi thực hiện việc sáp nhập các trường học, trên địa bàn xã còn 15 trường. Các đại biểu kiến nghị UBND xã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất lượng, mức giá bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cùng với đó, trên địa bàn xã đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư theo chủ trương chung của thành phố và xã. Các đại biểu đề nghị xã có định hướng và giải pháp cụ thể về tái định cư, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất…

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và nhân dân, đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của nhân dân đối với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã trong thời gian qua.

Đồng chí Đặng Thị Huyền yêu cầu các cơ quan chức năng, trong thẩm quyền của mình, giải quyết các kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, chủ động giải quyết công việc, nói đi đôi với làm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, khu dân cư.