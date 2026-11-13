Xã Phù Đổng: Gắn xử lý công trình vi phạm với phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ

Rà soát toàn diện, làm rõ từng trường hợp vi phạm

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với UBND xã Phù Đổng, Công an xã tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các công trình, cơ sở vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Lực lược chức năng tiến hành tháo dỡ những ki ốt vi phạm tại khu vực thôn Trùng Quán, xã Phù Đổng. Ảnh: HL

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trước ngày 30-6-2027, các lực lượng chức năng đã triển khai rà soát, phân loại công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và địa điểm tập kết, lưu giữ hàng hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch số 477 của Công an thành phố, UBND xã Phù Đổng đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, thống kê và xử lý vi phạm. Theo kết quả rà soát, xã Phù Đổng có 161 công trình, cơ sở thuộc danh mục theo dõi, kiểm tra, xử lý.

Trong các nhóm vi phạm được thống kê, có 153 cơ sở vi phạm về đất đai (đất công, đất nông nghiệp), 8 cơ sở vi phạm trật tự xây dựng và 19 cơ sở vi phạm quy định về PCCC.

Đến ngày 6-11-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã phối hợp với UBND xã, Công an xã kiểm tra, rà soát 32 trường hợp; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 cơ sở, với tổng số tiền phạt hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đó, 10 trường hợp đã tự khắc phục sau khi được lập biên bản hiện trạng, yêu cầu tháo dỡ. Các trường hợp còn lại tiếp tục được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Các đơn vị kết hợp lập hồ sơ xử lý vi phạm với vận động chủ cơ sở tự giác tháo dỡ hạng mục sai phạm, kiểm tra sau xử lý, ngăn chặn tái lấn chiếm, tái xây dựng. Theo báo cáo, cơ quan chức năng đã ban hành 32 quyết định áp dụng biện pháp dừng cung cấp dịch vụ điện đối với 32 công trình vi phạm; 31 công trình đã tự khắc phục, tháo dỡ và 1 công trình phải cưỡng chế.

Tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ

Trong quá trình phối hợp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền địa phương, Công an xã chú trọng kiểm tra các điều kiện an toàn tại công trình, nhà xưởng, kho bãi theo phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, phương tiện và hệ thống PCCC, lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan và việc chấp hành các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.

Các công trình vi phạm được xử lý theo quy định. Ảnh: HL

Đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc tiếp tục hoạt động khi chưa được phép, lực lượng chức năng tập trung xác minh, xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cung cấp điện, nước rà soát, tham mưu áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ đối với trường hợp đủ điều kiện theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND năm 2026 của HĐND thành phố, bảo đảm đúng đối tượng, thẩm quyền và trình tự.

Song song với kiểm tra, xử lý, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chủ đầu tư, chủ công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động chấp hành quy định pháp luật; chủ động khắc phục thiếu sót, không xem nhẹ điều kiện an toàn PCCC vì lợi ích trước mắt. UBND xã Phù Đổng phối hợp với các đơn vị chức năng phân loại từng nhóm vi phạm, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng lộ trình xử lý phù hợp với tính chất, mức độ của từng trường hợp.

Quá trình triển khai được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: “Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ được phân công với tiến độ, hiệu quả công việc. Qua đó, góp phần giải quyết vi phạm tồn đọng, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Một trong những yêu cầu đặt ra là công tác quản lý phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ tập trung vào các đợt kiểm tra cao điểm. Các trường hợp đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục cần được theo dõi tiến độ thực hiện; những vi phạm mới phát sinh phải được phát hiện từ sớm, xử lý kịp thời. Đây cũng là giải pháp hạn chế tình trạng công trình vi phạm được hình thành, mở rộng hoặc đưa vào sử dụng trong thời gian dài mới được phát hiện.

Từ việc phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn xã Phù Đổng được kỳ vọng sẽ từng bước được gắn kết chặt chẽ hơn. Đây không chỉ là giải pháp lập lại trật tự trong quản lý nhà nước mà còn góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, đúng quy định pháp luật.