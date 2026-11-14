Xã Phù Đổng đánh thức di sản bằng công nghệ và sáng tạo

Việc ra mắt Không gian sáng tạo di sản tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng kết hợp ứng dụng công nghệ số và giáo dục trải nghiệm không chỉ đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là địa phương đã ra mắt Bản đồ số di sản xã Phù Đổng, giới thiệu hệ thống 101 di tích trên địa bàn, tích hợp công nghệ thực tế ảo VR360 tại 5 địa điểm tiêu biểu, gồm: Đền Thượng, đền Hạ, miếu Ban, chùa Kiến Sơ và chùa Nành. Với nền tảng này, người dân và du khách có thể tham quan không gian kiến trúc, cảnh quan di tích từ xa, tiếp cận thông tin, hình ảnh trực quan, sinh động.

Ra mắt Bản đồ số di sản xã Phù Đổng, giới thiệu hệ thống 101 di tích trên địa bàn. Ảnh: PV

Cùng với đó, Cổng thông tin du lịch Phù Đổng chính thức ra mắt dịp này, nhằm cung cấp thông tin về các điểm đến, di tích và tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang, việc số hóa các điểm du lịch, di tích giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin trên môi trường mạng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sức lan tỏa cho du lịch di sản.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quảng bá, Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng còn tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống. Tại chương trình, các nghi thức đặc sắc của Hội Gióng được tái hiện, trong đó có màn biểu diễn của Đội quân Phù Giá - lực lượng gắn với hình tượng đoàn quân theo Thánh Gióng ra trận. Những tiết mục đậm bản sắc dân tộc góp phần đưa người xem trở về không gian văn hóa truyền thống của quê hương.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu. Ảnh: PV

Tại khu vực trải nghiệm, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động sáng tạo như tô vẽ nón, quạt của Đội quân Phù Giá, vẽ tranh, hóa thân thành các nhân vật trong truyền thuyết Thánh Gióng. Những nhân vật gắn với lịch sử, truyền thuyết địa phương, như: Đức Thánh Gióng, Công chúa Lê Ngọc Hân, Trạng nguyên Đoàn Công Chất cũng trở thành chất liệu giáo dục, khơi gợi trí tò mò và tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những cách địa phương đưa di sản vào trường học thông qua chương trình “Đánh thức giác quan - Đánh thức tình yêu di sản”. Bằng hình ảnh, âm thanh, câu chuyện và hoạt động thực hành, học sinh có cơ hội tiếp nhận các giá trị văn hóa một cách tự nhiên, gần gũi.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền tham dự các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: PV

Diễn ra trên quê hương Thánh Gióng, nơi Hội Gióng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, sự kiện này có ý nghĩa thiết thực trong việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đồng thời đổi mới phương thức bảo tồn và phát huy di sản.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, những giá trị văn hóa của địa phương, từ huyền thoại Thánh Gióng, Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, Hội Gióng đến phong tục, tập quán, nghề truyền thống và ký ức cộng đồng không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào quê hương.

Học sinh trên địa bàn tham gia các hoạt động tìm hiểu về di sản Gióng. Ảnh: PV

“Khi di sản được tiếp cận bằng công nghệ, được nuôi dưỡng bằng sáng tạo và được cộng đồng chủ động tham gia gìn giữ, những giá trị văn hóa của quê hương Thánh Gióng sẽ có thêm sức sống mới. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hóa di tích, danh lam thắng cảnh, đồng thời tăng cường đưa nội dung giáo dục di sản vào trường học. Đây cũng là hướng đi để di sản thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo sức bật cho du lịch văn hóa và phát triển bền vững tại khu vực ngoại thành Hà Nội”, ông Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh.

Các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Không gian sáng tạo di sản đền Phù Đổng. Ảnh: PV

Với cách tiếp cận kết hợp bảo tồn, chuyển đổi số và giáo dục trải nghiệm, Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa di sản với cộng đồng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương và mở thêm hướng phát triển du lịch văn hóa tại cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.