Xã Phù Đổng công bố các quyết định về công tác cán bộ tại 5 phòng chuyên môn

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng HĐND và UBND xã. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo Nghị quyết của HĐND xãPhù Đổng về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, gồm 5 phòng chuyên môn: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phù Đổng trao quyết định về công tác cán bộ tại phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh Nguyễn Sơn

Đồng thời, UBND xã Phù Đổng cũng đã ban hành các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; đồng chí Đào Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Bùi Thu Hường giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Thạch Thị Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao quyết định cho các Chi bộ. Ảnh: PV

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Phù Đổng cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các Cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã; Quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, tại các cơ quan tham mưu giúp việc; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, Cơ quan Hội đồng Nhân dân xã; thành lập Đảng bộ trường Trung học phổ thông Yên Viên, kể từ ngày 12/10/2026.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao quyết định thành lập Đảng bộ trường THPT Yên Viên trực thuộc Đảng ủy xã Phù Đổng gồm 40 đảng viên. Ảnh PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy chính quyền và tổ chức Đảng là một bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đồng thời tạo điều kiện phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt và phát huy hiệu quả cao nhất, đồng chí đề nghị các cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhanh chóng chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên theo đúng quy định; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện công việc, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.