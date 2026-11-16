Xã Phù Đổng chuyển đổi số rõ nét, thực chất và bền vững trong cộng đồng

Nhiều kết quả nổi bật

Để chuyển đổi số đi vào thực chất, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, trong tháng 8-2026 vừa qua, xã Phù Đổng đã triển khai đợt cao điểm “100 ngày chuyển đổi số” nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần xây dựng chính quyền số và cộng đồng số.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang cho biết: Với phương châm chỉ đạo “6 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ kết quả) trong từng nhiệm vụ cụ thể, xã Phù Đổng đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trên cả ba trụ cột: kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đặc biệt, đợt cao điểm trong 100 ngày chuyển đổi số, xã Phù Đổng hướng tới đưa các nền tảng, giải pháp số đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn và ứng dụng các công cụ phù hợp trong quản lý, bán hàng, thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế và tiếp cận thị trường. Kết quả nổi bật, xã đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 100% đối tượng (gồm 6.303 hộ kinh doanh, 1.670 doanh nghiệp nhỏ và vừa và 2 làng nghề truyền thống), vượt chỉ tiêu tối thiểu 30% thành phố giao; đạt tổng thu hơn 45.840 triệu đồng doanh thu qua kênh số.

“Đây là kết quả có ý nghĩa thiết thực, cho thấy chuyển đổi số đã từng bước đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động hay hướng dẫn cài đặt ứng dụng”, đồng chí Nguyễn Đình Quang chia sẻ.

Xã Phù Đổng tổ chức tập huấn hỗ trợ ứng dụng công nghệ số giúp các cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Ảnh PV

Cùng với đó, xã đã huy động 13 doanh nghiệp công nghệ số tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán điện tử và thương mại điện tử. 18/18 chợ và 5 tuyến phố kinh doanh được triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. 25 sản phẩm tiêu biểu của địa phương, gồm 10 sản phẩm OCOP, 6 sản phẩm làng nghề truyền thống và 9 sản phẩm tiềm năng, được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Một điểm nhấn trong đợt cao điểm, xã Phù Đông đã tổ chức 19 buổi livestream với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND xã, giới thiệu, quảng bá 25 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của địa phương. Các sản phẩm đặc trưng như: hoa giấy, sữa Phù Đổng, thuốc nam thuốc bắc Ninh Hiệp cùng các điểm đến văn hóa, du lịch như đền Phù Đổng, khu sinh thái Phù Đổng Green Park đã được giới thiệu rộng rãi trên môi trường số, thu hút người dân và du khách tìm hiểu trải nghiệm cùng khám phá.

Có thể khẳng định, tại các phiên livestream do xã tổ chức không những mở thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần đưa hình ảnh, sản vật, nét đẹp văn hóa và tiềm năng du lịch của quê hương Phù Đổng đến gần hơn với người dân.

Pano giới thiệu phiên livestream trên fanpage của xã quảng bá sản phẩm đặc sản truyền thống quê hương. Ảnh PV

Tiếp tục lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, xã Phù Đổng đã thành lập 31 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 31 thôn, với tổng số 310 thành viên. Sau khi được thành lập, các thành viên của tổ đã giúp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số phục vụ những lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thủ tục hành chính...

Là một trong những tập thể, cá nhân vinh dự nhận khen thưởng của UBND xã Phù Đổng trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, ông Đỗ Văn Đăng, Trưởng thôn Ái Mộ, xã Phù Đổng cho biết: Ngay sau khi được kiện toàn, tổ đã bắt tay vào công việc được giao. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc”, các thành viên trong tổ đã chủ động rà soát danh sách, phân loại từng nhóm đối tượng, trực tiếp tuyên truyền và hướng dẫn người dân các bước thực hiện, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, “Công dân Thủ đô số iHanoi”, sổ sức khỏe điện tử…

Lãnh đạo đạo xã bàn giao máy tính cho các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn. Ảnh PV

Bên cạnh đó, các thành viên của tổ còn hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn giả mạo cơ quan nhà nước… “Sau khi được hướng dẫn cài đặt VNeID, hầu hết người dân trong thôn đều nhận thấy sự tiện lợi. Khi đi khám bệnh, hay làm thủ tục hành chính như căn cước công dân, bảo hiểm y tế… họ không phải mang theo nhiều giấy tờ nữa vì giấy tờ liên quan đã tích hợp trong điện thoại”, ông Đỗ Văn Đăng chia sẻ.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số, giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, từng bước làm quen và sử dụng thành thạo các nền tảng số; triển khai mô hình “Thôn số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi.

Vào đầu tháng 10-2026, UBND xã đã trang bị máy tính cho các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn xã, phục vụ công tác chuyển đổi số tại cơ sở. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần tăng cường điều kiện làm việc cho đội ngũ trưởng thôn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trao đổi và triển khai nhiệm vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa chính quyền xã với các thôn và người dân.

Người dân được hướng dẫn các kỹ năng ứng dụng công nghệ trên điện thoại. Ảnh PV

Ngoài ra, đã có 9.000 cuốn “Sổ tay Công dân số” được phát hành, góp phần cung cấp tài liệu hướng dẫn thiết thực, giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các nền tảng, tiện ích số trong đời sống hằng ngày. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi, giám sát công tác dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang cho biết: Với những nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua, theo kết quả đánh giá, xếp hạng của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, xã Phù Đổng đạt 88,82/100 điểm, xếp loại tốt, đứng thứ 9/75 xã trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả của những nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu của thành phố.