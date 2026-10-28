Xã Phù Đổng chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Người cao tuổi trên địa bàn xã Phù Đổng được tham gia khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: PV

Người cao tuổi vui mừng được khám sức khỏe ngay tại địa phương

Có mặt từ sớm trong buổi khám sức khỏe miễn phí do xã Phù Đổng triển khai tổ chức vào ngày 21-10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi) thôn Trùng Quán, xã Phù Đổng bày tỏ, đây là lần đầu tiên bà được khám ngay tại nhà văn hóa của địa phương. Trước đó, bà thường khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo nơi đăng ký bảo hiểm y tế. Nhà xa, nên mỗi khi đi viện khám bà phải tự bắt xe buýt hoặc nhờ các con đưa đến khám bệnh, mỗi lần đi lại cũng mất khá nhiều thời gian.

Bà Hiền chia sẻ “Mấy ngày trước, tôi được cán bộ của Chi hội người cao tuổi đã đến tận nhà gửi phiếu mời đi khám và được nhắc đi khám đúng giờ. Khi đến nhà văn hóa, tôi được đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện Đa Khoa Đức Giang và Trạm Y tế xã Phù Đổng đón tiếp chu đáo với đầy đủ trang thiết bị y tế. Kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương như thế này, giúp cho người cao tuổi chúng tôi thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế”. Tại đây, bà được chụp X quang, có thực hiện xét nghiệm máu, kiểm tra một số chỉ số liên quan đến số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu… và các chỉ số sức khỏe khác. Bà mong muốn chương trình này tiếp tục được duy trì để người cao tuổi có thêm cơ hội theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Tại các điểm có rất đông người cao tuổi đến khám sức khoẻ. Ảnh: PV

Tương tự, trong tháng 9, 10 vừa qua, tại các nhà văn hóa trên địa bàn các thôn Yên Viên, Kim Quan, Tế Xuyên, Dương Hà... UBND xã Phù Đổng đã tổ chức đồng loạt chương trình khám cho người cao tuổi. Có rất đông đảo người cao tuổi đi khám bệnh miễn phí, hòa chung không khí phấn khởi đó, bà Nguyễn Thị Lan, 69 tuổi, thôn Yên Viên đến khám rất vui mừng. Bà Lan cho biết: Các ông, các bà người cao tuổi rất mừng khi được khám ở gần nhà. Trước ngày khám, chúng tôi được nghe thông báo khi đến khám, mỗi người chỉ cần mang theo căn cước công dân để thuận tiện cho việc tiếp đón và thăm khám. Quả thực, khi đến nơi, người cao tuổi được đội ngũ, y, bác sĩ rất nhiệt tình hướng dẫn và thăm khám sức khỏe chu đáo, cẩn thận.

Bà cũng rất ít khi được đi khám sức khoẻ định kỳ nhưng lần này được khám miễn phí, lại gần nhà nên bà đã tranh thủ thu xếp công việc gia đình đến nhà văn hóa, chờ đến lượt khám, tư vấn sức khoẻ. “Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, có cơ hội nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân, bác sỹ tư vấn kịp thời về các vấn đề bệnh lý thường gặp và tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện phù hợp để bảo vệ sức khỏe”, bà Lan chia sẻ.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là sức khỏe người cao tuổi, là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang triển khai kế hoạch khám sức khỏe người cao tuổi năm 2026. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy, UBND xã Phù Đổng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch 348/KH-UBND ngày 17-9-2026 của UBND xã Phù Đổng về kế hoạch khám sức khỏe cho người cao tuổi năm 2026, xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn. Tại hội nghị, các đồng chí trưởng thôn và cộng tác viên dân số được hướng dẫn những nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức khám cho người cao tuổi, trong đó tập trung vào rà soát, lập danh sách người cao tuổi thuộc diện khám trên địa bàn các thôn, thông báo lịch khám, địa điểm, thời gian khám đến người cao tuổi và gia đình để người dân chủ động tham gia; Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa trạm y tế, các thôn, các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, điều đáng quan tâm nhất, là các điểm khám được bố trí ngay tại nhà văn hóa các thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia theo lịch thông báo. Đây là giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm sức khỏe và nhu cầu của người cao tuổi.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng Phạm Ngọc Quang, hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội đã triển khai tuyên truyền đến các chi hội, tổ hội để hội viên nắm bắt thông tin và đến khám theo lịch quy định. Là địa phương có số lượng hội viên người cao tuổi làm nông nghiệp nhiều chính vì vậy, chương trình là dịp để tuổi có thêm cơ hội kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe và được tư vấn về các biện pháp chăm sóc phù hợp. Đối với người cao tuổi, việc phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh từ sớm. Hội Người cao tuổi cũng mong muốn thời gian tới, các chính sách bảo hiểm y tế quan tâm hơn đến việc khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh cho người cao tuổi.

Địa điểm khám được tổ chức ngay tại các nhà văn hóa các thôn, rất thuận tiện cho người cao tuổi đến khám sức khỏe. Ảnh: PV

Theo đó, các điểm khám được bố trí ngay tại nhà văn hóa các thôn. Trong thời gian từ ngày 18-9 đến ngày 21-10-2026, xã Phù Đổng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 19.000 người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Tại các điểm khám, ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám cận lâm sàng cho người cao tuổi. Đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện Đa Khoa Đức Giang và Trạm y tế xã Phù Đổng, cùng đội ngũ cộng tác viên, chính quyền địa phương, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí với các nội dung thăm khám: khám thể lực, khám lâm sàng, xét nghiệm xét nghiệm nước tiểu…

Có thể khẳng định, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 19.000 người cao tuổi trên địa bàn xã Phù Đổng là minh chứng cụ thể, thiết thực, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Hoạt động cũng góp phần khẳng định ý nghĩa của việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian tới, UBND xã Phù Đổng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích tham gia khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân.