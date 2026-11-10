Xã Phú Cát cần lấy kết quả xử lý kiến nghị làm thước đo hiệu quả giám sát

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Xã Phú Cát hiện có 4 ban thanh tra nhân dân, với 21 thành viên. Trong thời gian qua, các ban đã tập trung giám sát các nội dung nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến; theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, kịp thời chuyển những vấn đề phát sinh đến cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát Đàm Công Lợi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Tính trong 9 tháng năm 2026, các ban thực hiện 8 cuộc, phát hiện 8 vụ việc, nội dung cần kiến nghị và gửi 18 kiến nghị đến các cơ quan liên quan. Đến nay, 9 kiến nghị đã được xem xét, giải quyết, 9 kiến nghị đang tiếp tục được xử lý.

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng cũng được đẩy mạnh. 9 tháng năm 2026, trên địa bàn xã có 17 công trình, dự án thuộc diện giám sát. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện 8 vấn đề, gửi 13 kiến nghị, trong đó 8 kiến nghị đã được giải quyết, 5 kiến nghị đang tiếp tục được xem xét.

Vấn đề mà xã Phú Cát mong muốn đề xuất là MTTQ thành phố quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho lực lượng này.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Phú Cát Nguyễn Văn Nhơn trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của các ban, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành viên các ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ và điều kiện phục vụ giám sát còn hạn chế.

Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Diệu Hương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn nội dung giám sát thiết thực, tránh dàn trải, hình thức.

Đối với Ban Thanh tra nhân dân, cần tập trung giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, các khoản đóng góp cũng như trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh.

Đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cần công khai thông tin, tiến độ, thực hiện các nội dung đã được phê duyệt... Với địa bàn có các công trình, dự án, các ban cần chủ động nắm tình hình, xác định đúng phạm vi giám sát và đầu mối phối hợp để kịp thời kiến nghị những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác khảo sát tại dự án xây dựng chùa Bách Phúc (thôn 2, xã Phú Cát). Ảnh: B.Duy

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị, các ban không dừng lại ở việc phát hiện, phản ánh vấn đề mà cần quan tâm đến hiệu quả khắc phục sau giám sát. Với những nội dung chưa được trả lời hoặc khắc phục chưa đầy đủ, cần tiếp tục đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để kiến nghị đúng thẩm quyền...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng không chỉ thể hiện ở số cuộc giám sát hay số kiến nghị được ban hành, mà quan trọng hơn là vấn đề nào được phát hiện, kiến nghị có chất lượng ra sao và được giải quyết đến đâu trên thực tế. Vì vậy, xã Phú Cát cần tiếp tục phát huy sự tham gia của nhân dân, chủ động lựa chọn nội dung giám sát sát với tình hình địa phương, thực hiện đúng chức năng và theo dõi đến cùng kết quả sau giám sát.

Đoàn công tác khảo sát tại dự án cải tạo, nâng cấp đường trục ĐH09. Ảnh: B.Duy

Cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát dự án xây dựng chùa Bách Phúc (thôn 2, xã Phú Cát) và dự án cải tạo, nâng cấp đường trục ĐH09 (tuyến Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên). Đây là công trình giao thông trọng điểm có tổng chiều dài 7,54km đi qua địa bàn xã Phú Cát.