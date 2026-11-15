Xã Phong Thạnh rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự ngày hội có bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân ấp Khúc Tréo, xã Phong Thạnh.

Đại biểu và đông đảo người dân về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Khúc Tréo, xã Phong Thạnh.

Năm 2026, tổng sản lượng thu hoạch thuỷ sản của ấp Khúc Tréo đạt 155 tấn, bằng 120% chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 22,5 tỷ đồng, hỗ trợ 450 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Trong năm, ấp giúp 1 hộ thoát nghèo, 4 hộ thoát cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn ấp xuống dưới 1%. Bên cạnh đó, trên 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 100% hộ dân cam kết giữ gìn an ninh trật tự.

Với những kết quả đạt được, ấp Khúc Tréo vinh dự được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh (bên phải) trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho đại diện Ban Công tác Mặt trận ấp Khúc Tréo.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân tham gia. Dịp này, địa phương ra mắt mô hình Đờn ca tài tử và mô hình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao ý thức xây dựng cảnh quan môi trường trong cộng đồng.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao 15 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng. Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phong Thạnh trao 120 suất quà, trị giá hơn 65 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã; đồng thời vận động trao 110 suất quà, trị giá hơn 55 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã cũng khen thưởng 120 hộ gia đình tiêu biểu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh (giữa), trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu.