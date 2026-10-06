Xã Phong Mỹ: Tháo gỡ khó khăn, tăng tốc về đích năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Phong Mỹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; 100% đảng viên được học tập, tiếp cận các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; kết nạp mới 22 đảng viên, nâng tổng số lên 772 đồng chí.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, xuống giống 14.987 ha, đạt 100% kế hoạch, thu hoạch 10.905 ha, sản lượng 77.262 tấn. Mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp được triển khai trên diện tích 100 ha.

Du lịch tiếp tục khởi sắc; Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng đón hơn 11.200 lượt khách, doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; giới thiệu việc làm cho 1.194 lao động, có 26 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 92%.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 8.359 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Mỹ trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Đồng chí đề nghị: Địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cập nhật, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, được ủy quyền. Tập trung hoàn thành công tác khám sức khỏe toàn dân, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử; triển khai các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Trung ương và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với chất lượng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng chính trị, quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, tháo gỡ.