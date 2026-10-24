Xã Phong Mỹ: Sôi nổi Giải đua xuồng truyền thống lần thứ II

Đồng chí Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và đông đảo người dân tham dự.

Các vận động viên nỗ lực trong từng nhịp chèo, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn ở nội dung đôi nam.

Các đội tham gia dự thi đến từ những cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Phong Mỹ và các xã, phường trong tỉnh; tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, cự ly 100 m, theo hình thức loại trực tiếp.

Các đội tranh tài giữa không gian xanh mát của Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, các vận động viên mang đến những lượt đua hấp dẫn. Tiếng kèn, tiếng reo hò cổ vũ cùng những bộ trang phục được đầu tư sáng tạo góp phần làm sôi động đường đua.

Lãnh đạo xã Phong Mỹ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi đấu ở nội dung đôi nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban tổ chức giải đua, địa phương xác định duy trì giải đua xuồng truyền thống hằng năm nhằm tạo sân chơi vui khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, địa phương. Hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, quảng bá cảnh quan, nét văn hóa và con người Phong Mỹ, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Lãnh đạo xã Phong Mỹ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi đấu nội dung đôi nam nữ,

Lãnh đạo xã Phong Mỹ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi đấu nội dung đôi nữ.

Kết thúc giải, đội Trường THCS Nguyễn Văn Đừng đoạt giải nhất đôi nam nữ; đội ấp Nguyễn Văn Đừng đoạt giải nhất đôi nam; đội ấp Gáo Giồng đoạt giải nhất đôi nữ.

Ban Tổ chức trao các giải phụ, ghi nhận sự sáng tạo trong trang phục và tinh thần hưởng ứng nhiệt tình của vận động viên, cổ động viên.

Ban Tổ chức còn trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích ở từng nội dung thi đấu. Đặc biệt, các giải phụ như: Trang phục đẹp nhất, Trang phục ấn tượng nhất, Vận động viên ấn tượng nhất, Cổ động viên nồng nhiệt nhất ghi nhận sự sáng tạo, hưởng ứng nhiệt tình của các đội, góp thêm sắc màu cho cuộc thi.