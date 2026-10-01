Xã Phong Mỹ: Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái

Hoạt động bơi xuồng, hái rau đồng giúp du khách hiểu thêm về đời sống và sinh kế của người dân vùng Đồng Tháp Mười.

Tại Tổ 9, ấp Nhà Hay, 9 hộ dân đã liên kết trồng sen và cùng tham gia tổ chức Điểm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi. Đến đây, du khách được bơi xuồng giữa ruộng sen, thu hoạch sen, hái rau đồng, thăm lưới, đặt lờ, đặt lọp, đánh bắt sản vật, rồi cùng người dân chế biến những món ăn dân dã.

Những công việc vốn quen thuộc trong đời sống cư dân vùng sông nước nay trở thành sản phẩm du lịch, giúp du khách hiểu hơn về sinh kế, văn hóa và cách người dân Đồng Tháp Mười thích ứng với mùa nước nổi.

Anh Mai Văn Hường, chủ Điểm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi xã Phong Mỹ, cho biết, những năm trước, gia đình đã trồng sen nhưng chủ yếu khai thác nông sản.

Năm nay, anh cùng các hộ dân trong khu vực liên kết mở dịch vụ đón khách. Mỗi hộ đóng góp một thế mạnh: Gia đình anh có sản phẩm ruộng sen; các hộ khác chuẩn bị xuồng, ngư cụ, hướng dẫn khách bắt cá, hái rau đồng hoặc chế biến món ăn.

“Năm đầu tiên đón khách, bà con còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi thống nhất đón khách như đón người thân về thăm quê, phục vụ bằng sự chân tình. Các hộ cùng phối hợp để du khách vừa trải nghiệm cánh đồng sen, mùa nước nổi, vừa có thể kết nối tham quan Gáo Giồng”, anh Hường chia sẻ.

Cách làm này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy của người dân địa phương. Sen không chỉ cho hạt, ngó hay nguyên liệu chế biến, mà ruộng sen còn trở thành cảnh quan. Cá đồng, rau đồng và những tập quán sinh hoạt mùa nước nổi cũng được nâng thêm giá trị thông qua hoạt động trải nghiệm, ẩm thực và câu chuyện bản địa.

Trong không gian du lịch Phong Mỹ, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng giữ vai trò điểm tựa với diện tích hơn 1.600 ha. Đây là một trong những hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của Đồng Tháp Mười còn được bảo tồn, nơi hội tụ rừng tràm, sân chim, hệ thủy sinh, thủy sản, cùng nhiều loài động, thực vật đặc trưng.

Bên cạnh chức năng phòng hộ và bảo tồn đa dạng sinh học, Gáo Giồng có lợi thế phát triển các sản phẩm tham quan rừng tràm bằng xuồng, quan sát chim nước, tìm hiểu thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực đồng quê.

Cung đường tre cùng khu bảo tồn, sưu tập nhiều giống tre Việt Nam tiếp tục mở rộng giá trị của điểm đến, vừa tạo cảnh quan xanh, vừa phục vụ hoạt động bảo tồn, nghiên cứu và giáo dục.

Những năm gần đây, Gáo Giồng còn được địa phương lựa chọn làm không gian tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa gắn với quảng bá du lịch.

Tháng 4-2026, Giải việt dã “Cung đường Tre Gáo Giồng - Hành trình kết nối với thiên nhiên” lần thứ I thu hút hơn 1.100 vận động viên tham gia, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho du lịch sinh thái địa phương.

Bên cạnh đó, đua xuồng cũng là một trong những hoạt động đặc sắc của Phong Mỹ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh, nhất là vào mùa nước nổi. Dự kiến tháng 10-2026, xã tiếp tục tổ chức Giải đua xuồng lần thứ II tại Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Việc kết hợp các hoạt động thể thao, văn hóa với trải nghiệm đặc trưng mùa nước nổi không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Gáo Giồng, Phong Mỹ đến gần hơn với du khách.

Ông Huỳnh Thanh Hiền, Trưởng Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng, cho biết đơn vị đang phối hợp với xã tổ chức thêm các hoạt động thể thao, trải nghiệm mùa nước nổi và liên kết với người dân mở rộng dịch vụ.

Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, cho biết địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp và trải nghiệm mùa nước nổi.

Thời gian tới, xã định hướng kết nối Gáo Giồng, rừng tràm - sân chim, không gian tre, trải nghiệm nông nghiệp, mùa nước nổi và du lịch tâm linh tại Đình Phong Mỹ thành chuỗi sản phẩm liên hoàn; đồng thời tăng cường liên kết với các đơn vị du lịch, xây dựng tour, tuyến và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số.

Bên cạnh tiềm năng, địa phương vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, sản phẩm, nhân lực và tính mùa vụ. Vì vậy, xã sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, lựa chọn sản phẩm phù hợp, tập huấn kỹ năng và tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch.

“Người dân là chủ thể tham gia phát triển du lịch. Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn bản sắc và tạo thêm sinh kế, thu nhập cho cộng đồng”, bà Trần Thị Thanh Thảo nhấn mạnh.