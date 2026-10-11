Xã Phong Hòa: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phong Hòa tập trung củng cố phát triển các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Việc chuẩn bị kỹ nội dung, đổi mới hình thức, phát huy dân chủ và gắn sinh hoạt Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại địa phương, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Hòa tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 1-4-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung về sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Phong Hòa hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy, trong đó có 7 Đảng bộ, 3 Chi bộ, 22 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, tiếp nhận 4 đảng viên, kết nạp 15 đảng viên, chuyển chính thức 16 đảng viên.

Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã 1.389 đảng viên, trong đó có 92 đảng viên dự bị.

Trong quý III năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm cho tất cả các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc dự để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, công tác sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần cũng được thực hiện tốt. Các nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng hay giải quyết các bài toán liên quan đến phát triển kinh tế địa phương.

Địa phương cũng tích cực triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giúp công tác đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt cuối năm diễn ra công khai, dân chủ, gắn liền với mức độ hoàn thành chức trách của từng cá nhân và tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Tân cho biết: “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chúng tôi luôn chú trọng chuẩn bị kỹ nội dung, gắn sinh hoạt với nhiệm vụ chuyên môn, khuyến khích đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nói thẳng, nói thật để cùng nhau tiến bộ.

Nhờ đó, các buổi sinh hoạt của chi bộ ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…”.

Thời gian qua, công tác quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công…

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Hòa, xác định, thời gian tới, Đảng ủy xã Phong Hòa sẽ thực hiện hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt dư luận; hoạt động Ban Công tác 35 và nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời có biện pháp giải quyết bức xúc của Nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng nguồn từ đoàn viên, hội viên ưu tú. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng…