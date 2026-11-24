Ông Nguyễn Văn Nĩa tập trung chăm sóc diện tích rau màu vụ đông xuân.

Vụ đông xuân là vụ sản xuất quan trọng trong lĩnh vực trồng trọt. Sản phẩm cây trồng thường đa dạng, có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn và khả năng tiêu thụ rộng. Việc phát triển sản xuất vụ này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người sản xuất.

Theo đó, vụ đông xuân 2026 - 2027, toàn xã gieo trồng hơn 1.790 ha lúa; trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 86% diện tích xuống giống; diện tích áp dụng sạ hàng, sạ thưa chiếm 80% diện tích xuống giống. Tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận đạt 90% diện tích.

Xã khuyến cáo nông dân sử dụng cơ cấu giống lúa chủ lực: OM18, Đài Thơm 8, OM5451, OM380, Cửu Long 555, IR50404, Jasmine 85; giống bổ sung: OM576, OM7347, Nàng Hoa 9, VD20, OM6162, RVT, OM9582…

Xã cũng khuyến cáo lịch xuống giống lúa tập trung, đồng loạt, né rầy. Trong đó, toàn xã xuống giống 1 đợt từ ngày 18-11 đến ngày 25-11-2026.

Trên cây trồng này, các ngành, các cấp trên địa bàn xã khuyến cáo nông dân chú trọng sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ; bón phân cân đối, hợp lý, giảm phân bón hóa học; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM); áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ (AWD), giảm lượng nước tưới và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Cùng với đó là nông dân cần tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong theo dõi đồng ruộng, quản lý nước, dinh dưỡng và dịch hại; tổ chức sản xuất đồng bộ theo vùng, cánh đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng lúa - gạo.

Song song với lúa, trong vụ đông xuân 2026 - 2027, xã Phong Hòa gieo trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày 654 ha; trong đó, diện tích hoa các loại 179 ha.

Các ngành khuyến khích, nông dân phát triển các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích đầu tư hạ tầng, áp dụng kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản sau thu hoạch, gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất; xây dựng ít nhất 1 mô hình trình diễn về sản xuất rau màu phát thải thấp gắn liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ.

Đồng thời, tăng cường liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp trong tiêu thụ và chế biến sản phẩm; chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng ở khu vực đê bao vững chắc, vùng gò cao theo hướng hiệu quả, bền vững (mô hình 2 lúa - 1 màu, 1 lúa - 2 màu, 1 lúa - 1 thủy sản)…

Là hộ canh tác rau màu, ông Nguyễn Văn Nĩa cho biết: “Tôi thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo của ngành chức năng. Để bảo vệ diện tích, tôi kiểm tra ống bọng, bờ bao, chuẩn bị máy bơm nhằm thoát nước kịp thời khi có mưa. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo vệ cây trồng nhằm đảm bảo năng suất cao”.

Đang tập trung chăm sóc quýt hồng chậu vụ tết, nhà vườn Lưu Văn Khiêm (ấp Hòa Khánh) cho biết, trong vụ này, gia đình ông trồng hơn 200 chậu quýt hồng.

Để đảm bảo thị hiếu thị trường, quýt trồng trong chậu đang được ông Khiêm chỉnh sửa cho tán cây đẹp; đồng thời, neo trái để không bị rụng khi di chuyển.

Vừa tỉa cành cho cây, ông Khiêm chia sẻ: “Nhờ thời tiết đầu mùa thuận lợi nên cây quýt hồng trồng trong chậu phát triển tốt. Song, những ngày qua, mưa đêm cũng phần nào ảnh hưởng năng suất quýt chậu. Giá sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu cũng như mọi năm dao động từ 1,8 - 5 triệu đồng/chậu”.

Đồng chí Trần Bá Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa, cho biết, thời gian tới, xã triển khai tốt kế hoạch sản xuất cây trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát triển sản xuất bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, chủ động bảo vệ sản xuất, phòng trừ dịch hại, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn nông sản, góp phần tăng trưởng ngành trồng trọt; nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Địa phương cũng đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển vùng cây ăn trái, rau màu tập trung gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch hại; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra…