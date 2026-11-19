Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thới Hòa, lãnh đạo Đảng ủy xã Phong Hòa vận động tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của Ngày hội, trên tất cả các ấp thuộc xã Phong Hòa, đại biểu và Nhân dân khi tham gia cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026). Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Tại ấp Thới Hòa, không khí Ngày hội diễn ra sôi nổi, cán bộ và Nhân dân ấp Thới Hòa cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chia sẻ những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Theo đó, ấp Thới Hòa có diện tích tự nhiên hơn 445 ha; toàn ấp có 997 hộ dân với 3.736 nhân khẩu; ấp có 29 Tổ Nhân dân tự quản. Chi bộ ấp có 48 đảng viên; với các chi đoàn, chi hội gồm có: Chi hội Nông dân với 151 hội viên, Chi hội Phụ nữ với 750 hội viên, Chi hội Người cao tuổi với 425 hội viên…

Trong năm qua, Nhân dân trên địa bàn ấp Thới Hòa luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo cho người nghèo và các nhóm yếu thế, trọng tâm là triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người nghèo và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ấp Thới Hòa cũng quan tâm công tác phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; sản xuất an toàn, hướng tới chuyển đổi số trong phát triển kinh tế.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội, Ban Công tác Mặt trận vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; tích cực tham gia bảo hiểm y tế toàn dân...

Là hộ dân thuộc ấp Thới Hòa, xã Phong Hòa, ông Huỳnh Hữu Bằng chia sẻ: “Thời gian qua, gia đình tôi luôn tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào do ấp triển khai, phát động như: Tham gia xây dựng và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa, xây dựng giữ gìn và thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, tham gia xây dựng cầu đường nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp... Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thới Hòa, chia sẻ: “Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận ấp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng. Cùng với đó, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, phát huy vai trò các Tổ Nhân dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng hoa kiểng, làm hàng rào, cột cờ...”.

Theo đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hòa, để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thời gian tới, Ban công tác Mặt trận, Chi bộ và Ban điều hành các ấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.