Xã Phong Hòa: Đưa chính sách an sinh xã hội đến gần người dân

Xã Phong Hòa bàn giao nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hòa cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, vận động các nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hòa phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Trong đó, thực hiện 6 km công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí hơn 355 triệu đồng; xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết và nhà tình thương với tổng kinh phí 970 triệu đồng. Phối hợp xây dựng 3 cầu bê-tông nông thôn với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng ghi nhận trong công tác an sinh xã hội tại xã Phong Hòa là sự tham gia của người dân ngày càng được phát huy. Thông qua phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đóng góp hơn 800 ngày công để xây dựng nhà ở, đường giao thông nông thôn, sửa chữa, xây dựng cầu, đường giao thông, phát quang, nạo vét kinh, mương…

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hòa phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt hoạt động chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, học sinh, người già neo đơn, hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã.

Cụ thể như Chương trình “Xuân yêu thương” với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong và ngoài xã tặng hơn 8.037 phần quà với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng…

Là lực lượng tham gia tốt các hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phong Hòa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ. Trong đó, tiên phong chuyển đổi số “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” đạt kết quả nổi bật: Hỗ trợ kích hoạt 6.578 tài khoản VNeID mức 2; tích hợp 1.480 bảo hiểm y tế, 751 an sinh xã hội; hỗ trợ 168 hộ tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt. Trong phong trào hành động, tham gia “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” phát quang, chỉnh trang 22 km đường nông thôn. Tổ chức ra quân thực hiện 3 km công trình “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời dài 2,5 km tại ấp Tân Lợi và Định Phú…

Những ngày đầu năm 2026, gia đình ông Trần Hoàng Nam (SN 1947) ngụ ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa được vào ở trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang thay thế căn nhà cũ chật chội, xuống cấp. “Trước đây, nhà dột nát, mùa mưa cả nhà thấp thỏm, không dám ngủ. Nay được Nhà nước và địa phương hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi mừng lắm”, ông Nam chia sẻ niềm hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hòa, cho biết: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm vướng mắc từ cơ sở. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn…”.