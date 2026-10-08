Xã Phong Hòa: Chủ động ứng phó mưa bão, triều cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Ông Phan Văn Nhơn (ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa) luôn chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất trong mùa mưa bão.

Những ngày cuối tháng 9, khi triều cường được dự báo dâng cao, cùng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ mạnh lên thành bão, vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai tại xã Phong Hòa được thực hiện theo hướng chủ động.

Theo đó, công tác phòng, chống lũ được đặt ra đối với các khu vực dân cư và những khu vực trọng điểm kinh tế - xã hội, nhất là các ô bao sản xuất lúa và các hộ canh tác nông nghiệp trên địa bàn.

Địa phương chủ động nguồn lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao, cống, đập.

Bên cạnh đó, trong năm 2026, xã Phong Hòa phân bổ nguồn vốn bổ sung khắc phục thiên tai và sự nghiệp. Trong đó, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình khắc phục sạt lở kênh Cái Mít; 4 công trình kè mềm sinh thái (kênh Phó Cửu, Cái Bần Dưới, Mương Khai, Mương Tiệm) với kinh phí gần 2 tỷ đồng theo QĐ 1265/QĐ-UBND của tỉnh.

Không chỉ tập trung vào công trình, xã Phong Hòa còn xây dựng kế hoạch sản xuất theo từng vụ, từng ô bao và từng trạm bơm, gắn với điều kiện nguồn nước, hệ thống thủy lợi và diễn biến thời tiết.

Ông Võ Văn Lộc ngụ xã Phong Hòa bố trí hệ thống máy bơm để chủ động trước triều cường dâng cao nhằm bảo vệ diện tích sầu riêng.

Qua đó, địa phương chủ động bố trí lịch thời vụ, thời gian xuống giống, thu hoạch phù hợp, hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng và triều cường.

Địa phương cũng thường xuyên theo dõi thời tiết, nguồn nước và tình hình sản xuất để hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản và vườn cây ăn trái; chủ động gia cố bờ bao, cống, đập, kiểm tra hệ thống bơm tiêu thoát nước.

Đối với những khu vực có nguy cơ ngập úng, triều cường, sạt lở, công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ tài sản, vật tư và sản phẩm nông nghiệp được tăng cường, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các sự cố phát sinh…

Là hộ đang canh tác vườn cây ăn trái hơn 1 ha, ông Phan Văn Nhơn (ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa) đang tập trung bảo vệ diện tích sản xuất.

Ông Nhơn cho biết: “Tôi thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo của ngành chức năng. Để bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái, tôi kiểm tra ống bọng, bờ bao, chuẩn bị máy bơm thoát nước kịp thời khi có mưa lớn. Đồng thời triển khai các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng trong mùa mưa bão”.

Gia đình ông Võ Văn Lộc ngụ xã Phong Hòa canh tác 1 ha sầu riêng. Đợt triều cường vừa qua đã làm ngập một phần diện tích sản xuất của gia đình nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Ông Lộc chia sẻ: “Rút kinh nghiệm sau lần bị thiệt hại, hiện tại, tôi chủ động thuê kobe gia cố cống ruộng, đắp bờ bao xung quanh để phòng, chống triều cường. Đồng thời, chuẩn bị sẵn máy bơm nước túc trực ngay tại vườn để ứng phó con nước lên đột ngột. Thường xuyên theo dõi tin tức thường xuyên để có biện pháp chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp”.

Theo UBND xã Phong Hòa, toàn xã có hơn 1.700 ha canh tác lúa; cây ăn trái và hoa màu có diện tích 3.136 ha (sầu riêng, mít, nhãn, mận, quýt hồng...).

Đồng chí Trần Bá Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa, cho biết: “Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là những tuyến đê bao, bờ bao xung yếu; tranh thủ các nguồn vốn để từng bước hoàn thiện hệ thống công trình, nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai…”.