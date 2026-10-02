Xã Phong Hòa: Bàn giao nhà 'Nghĩa tình đồng đội' cho gia đình thờ cúng Liệt sĩ

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phong Hòa và đơn vị tài trợ bàn giao căn nhà cho ông Nguyễn Lộc Xuân.

Theo đó, căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Lộc Xuân, ngụ ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, là hộ thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 54,8 m², tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lai Vung hỗ trợ 60 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng bằng ngày công lao động.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và đơn vị tài trợ đối với gia đình có công với cách mạng; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và truyền thống tri ân các Anh hùng Liệt sĩ…