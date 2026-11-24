Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng công trình.

Công trình được xây dựng trên diện tích 4.492 m², với hạng mục chính là nhà sinh hoạt cộng đồng quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 1.076 m² cùng hệ thống sân, đường nội bộ và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quá trình triển khai dự án còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của những người con quê hương. Việc đầu tư xây dựng công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế về không gian hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân, nhất là sau khi thôn Vĩnh Phú và thôn Phật Tích hợp nhất.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, công trình còn tạo không gian chung để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Công trình có thời gian thi công 240 ngày, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 17/7/2027.