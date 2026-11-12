Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố các quyết định thành lập mô hình và ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Xóm không ma túy”; ra mắt ban chỉ đạo, thông qua quy chế tổ chức và hoạt động, đồng thời tổ chức ký cam kết tham gia xây dựng xóm không ma túy.

Xã Phan Thanh ra mắt mô hình "Xóm không ma túy" tại xóm Cốc Mòn.

Trong khuôn khổ chương trình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, Công an xã Phan Thanh tuyên truyền, phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; hướng dẫn nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và ma túy mới. Đồng thời, phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình và an ninh, trật tự; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy.

Việc ra mắt mô hình “Xóm không ma túy” tại xóm Cốc Mòn góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.