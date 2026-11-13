Xã Pắc Ngà tập trung xóa nhà tạm, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số

Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại xã Pắc Ngà

Lãnh đạo xã Pắc Ngà phát biểu tại cuộc làm việc

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Hiện nay xã Pắc Ngà có 6 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm. Đến nay, 1 hộ đã hoàn thành xây dựng, được giải ngân 60 triệu đồng; 5 hộ còn lại khởi công trong tháng 10, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Trong lĩnh vực CCHC và chuyển đổi số, xã đã duy trì hoạt động 2 điểm phát sóng 5G tại bản Bước và bản Chim Hạ, hoàn thành 100% khóa học trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, giải quyết hàng nghìn hồ sơ hành chính. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn 7 khu vực lõm sóng internet, hạ tầng mạng nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với công tác PBGDPL, xã đã tổ chức 17 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 2.400 lượt người tham gia; hòa giải thành công 22/26 vụ việc tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nâng cấp hạ tầng viễn thông, khắc phục các điểm lõm sóng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn công của tỉnh kiểm tra công tác xóa nhà tạm tại bản Bước, xã Pắc Ngà

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Ngọc Hậu ghi nhận, biểu dương nỗ lực của xã Pắc Ngà; đồng thời đề nghị địa phương tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác xóa nhà tạm trong tháng 11; gắn hỗ trợ nhà ở với ổn định đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đối với các hộ cần nâng cấp nhà ở, nghiên cứu chuyển sang hình thức hỗ trợ sửa chữa phù hợp; đảm bảo việc xây dựng, nghiệm thu, thanh quyết toán đúng đối tượng, đúng nguồn kinh phí, không để xảy ra trùng lặp. Về hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số, xã cần phối hợp khảo sát, nâng cấp hạ tầng, từng bước khắc phục 7 khu vực lõm sóng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh trong ứng dụng công nghệ số. Đối với cải cách hành chính, cần rà soát, khắc phục các hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm; đối chiếu dữ liệu bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến; chủ động chuẩn bị, thực hiện các quy trình hồ sơ trực tuyến. Đồng chí cũng yêu cầu đổi mới, nâng cao công tác PBGDPL; phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; tăng cường phối hợp, đồng bộ số liệu giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.