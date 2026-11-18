Xã Óc Eo tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 50 học viên
Hơn 50 học viên là trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã Óc Eo (An Giang) vừa được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
Chiều 18/11, UBND xã Óc Eo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 50 học viên là trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, các hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã.
Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn nắm vững phạm vi hòa giải, quy trình tiếp nhận vụ việc; kỹ năng lắng nghe, phân tích mâu thuẫn, thuyết phục các bên và xử lý tình huống căng thẳng phát sinh trong cộng đồng. Các học viên còn được hướng dẫn cách lập văn bản hòa giải thành và ghi sổ theo dõi việc thực hiện thỏa thuận.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-oc-eo-tap-huan-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-cho-hon-50-hoc-vien-a502853.html