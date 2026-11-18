Tiến sĩ Cao Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các học viên.

Học viên tham gia tập huấn.

Chiều 18/11, UBND xã Óc Eo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 50 học viên là trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, các hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn nắm vững phạm vi hòa giải, quy trình tiếp nhận vụ việc; kỹ năng lắng nghe, phân tích mâu thuẫn, thuyết phục các bên và xử lý tình huống căng thẳng phát sinh trong cộng đồng. Các học viên còn được hướng dẫn cách lập văn bản hòa giải thành và ghi sổ theo dõi việc thực hiện thỏa thuận.