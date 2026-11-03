Xã Ô Lâm thống nhất bố trí 433 biên chế

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND xã Ô Lâm.

Ngày 3/11, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Ô Lâm thông qua nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo nghị quyết, xã được bố trí tổng cộng 433 biên chế, trong đó khối cơ quan chính quyền cấp xã có 45 biên chế, khối đơn vị sự nghiệp công lập có 388 người, gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế.

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng thống nhất điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách hoàn trả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, kéo dài sang năm 2026, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Đồng thời, xã điều chỉnh phân bổ 1,5 tỉ đồng vốn sự nghiệp thuộc Dự án 4, từ nguồn vốn hoàn trả ngân sách giai đoạn 2021 - 2025, kéo dài sang năm 2026 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn vốn này được sử dụng duy tu, bảo dưỡng hai công trình giao thông là đường Păng Khna, ấp Phước An và đường Đonpren, ấp Phước Thọ.

ĐỨC TOÀN