Xã Ô Lâm mừng thọ 388 người cao tuổi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm Mai Thị The trao bằng mừng thọ cho các cụ tròn 70 tuổi.

Đợt này, UBND xã Ô Lâm chúc thọ, mừng thọ 388 người cao tuổi Trong đó, có 147 cụ tròn 70 tuổi, 106 cụ tròn 75 tuổi, 79 cụ tròn 80 tuổi, 42 cụ tròn 85 tuổi, 7 cụ tròn 95 tuổi và đặc biệt có 7 cụ trên 100 tuổi.

Tại buổi lễ, UBND xã trao bằng mừng thọ cho 145 cụ. Đối với các cụ còn lại không thể đến tham dự do sức khỏe hoặc điều kiện đi lại, địa phương sẽ thành lập các đoàn trực tiếp đến tận nhà để trao tặng.

Lãnh đạo xã Ô Lâm đề nghị Hội Người cao tuổi xã, Trạm Y tế cùng các đoàn thể tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quan tâm chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cụ, đặc biệt là người cao tuổi nghèo, cô đơn, bệnh nặng.