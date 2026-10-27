Xã Ô Diên: Sớm bàn giao đất tái định cư dự án đường Tây Thăng Long cho người dân

Người dân mong muốn sớm bàn giao đất tái định cư

Dự án đường Tây Thăng Long là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực phía Tây Bắc thành phố Hà Nội. Để phục vụ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng được các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện, trong đó có sự phối hợp, đồng thuận của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Theo phản ánh của người dân, có nhiều hộ trên địa bàn xã Ô Diên đã bàn giao nhà ở và mặt bằng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long từ trước ngày 30-6-2026, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng ô đất tái định cư.

Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua xã Ô Diên, Hà Nội. Ảnh: HL

Người dân cho rằng, việc triển khai một dự án giao thông lớn cần thực hiện nhiều bước, từ giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện các thủ tục liên quan. Người dân cũng mong muốn dự án được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành để góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực. Tuy nhiên, khi đã bàn giao nhà và mặt bằng, điều họ quan tâm nhất lúc này là sớm được nhận đất tái định cư để có thể chủ động xây dựng nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi hiểu việc triển khai dự án cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục liên quan và luôn mong công trình sớm được thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn đang chờ được bàn giao đất tái định cư nên việc sắp xếp cuộc sống còn gặp một số bất tiện. Chúng tôi mong chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan sớm tổ chức bàn giao đất để các gia đình chủ động chuẩn bị nơi ở mới. Người dân luôn mong muốn phối hợp với địa phương, đồng hành cùng dự án và cũng hy vọng sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt, làm việc”, anh N.H.T, một hộ dân thuộc diện nhận đất tái định cư chia sẻ.

Bàn giao từ ngày 28 đến ngày 30-10

Theo kế hoạch dự kiến trước đây, thời hạn bàn giao đất là ngày 1-10-2026. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi (mưa kéo dài trong thời gian vừa qua) đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các hạng mục san nền tại các ô đất cũng như hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực tái định cư, dẫn đến việc bàn giao đất bị chậm so với kế hoạch ban đầu.

Tại công trường khu tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Ảnh: HL

Ông Đỗ Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên cho biết, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã đã đôn đốc nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công bổ sung thêm một số điểm đấu nối điện hạ thế trong phạm vi dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân trong quá trình xây dựng nhà ở sau khi nhận bàn giao đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên phấn đấu và quyết tâm đẩy nhanh công tác thi công để tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân trong diện thu hồi đất phục vụ dự án đường Tây Thăng Long, dự kiến sẽ tổ chức bàn giao trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30-10-2026.

Mặt bằng khu tái định cư A8 cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long. Ảnh: HL

Trước đó, ngày 26-10-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên đã có Thông báo số 113/TB-BQLDA gửi các hộ dân về việc tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại ô A8 để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Vành đai 3,5 đến mương Đan Hoài), thuộc địa bàn xã Ô Diên.

Theo nội dung thông báo, trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, tích cực đôn đốc nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực và tranh thủ thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên xử lý các hạng mục phục vụ công tác giao đất cho người dân.

Đến nay, mặt bằng phục vụ công tác bàn giao đất cho các hộ dân đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng điều kiện tổ chức bàn giao ngoài thực địa dự kiến từ ngày 28-10-2026 đến ngày 30-10-2026. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất cho các hộ dân theo kế hoạch và quy định hiện hành.

Tuy nhiên, hiện nay khu vực dự án vẫn đang trong quá trình tập trung thi công hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung như đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa - nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng và các công trình phụ trợ. Tại hiện trường, mật độ phương tiện vận tải, máy móc cơ giới hoạt động lớn và lực lượng thi công liên tục di chuyển.

Do đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện sống tốt nhất cho người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên khuyến nghị các hộ dân nên chờ đến khi toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư được thi công hoàn chỉnh, đồng bộ rồi mới đăng ký nhận bàn giao đất. Việc này giúp bảo đảm điều kiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt an toàn, kết nối điện nước thuận tiện và tránh các nguy cơ mất an toàn lao động trong quá trình xây dựng nhà ở.

Chỉ những hộ dân thực sự có nhu cầu cực kỳ cấp bách, thật sự cần thiết nhận đất ngay ở thời điểm này mới đăng ký nhận bàn giao ngoài thực địa đợt này. Việc bàn giao sẽ được phối hợp giải quyết theo từng đợt, từng vị trí cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế của các hộ dân và điều kiện an toàn tại hiện trường. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên cam kết, tiếp tục giám sát, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công dứt điểm các hạng mục còn lại để sớm đưa toàn bộ khu tái định cư vào sử dụng ổn định.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới, tại công trường khu tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công thể hiện nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề để bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.