Xã Ô Diên phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Ánh Bình

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên, đồng thời trang bị kỹ năng để cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân chủ động thích ứng với môi trường số.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng cho biết: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, kiến thức và kỹ năng luôn cần được cập nhật. Vì vậy, học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu đối với mỗi cá nhân mà còn là nền tảng để xây dựng cộng đồng và xã hội học tập. Chương trình của xã Ô Diên cũng xác định rõ yêu cầu “học phải thực chất, gắn với thực hành và vận dụng”, đồng thời từng bước làm chủ công nghệ số, AI để nâng cao hiệu quả học tập, công việc và cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Ánh Bình

Thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn sẽ chủ động tự học, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và từng bước ứng dụng công nghệ, AI vào công việc. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

Đối với ngành giáo dục, xã Ô Diên định hướng xây dựng môi trường khuyến khích học sinh đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo; đồng thời hình thành năng lực số, kỹ năng khai thác và kiểm chứng thông tin, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm. Đáng chú ý, xã sẽ triển khai bồi dưỡng AI cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học, hướng tới ứng dụng AI thiết thực trong quản trị và chuyên môn.

Tại chương trình, học sinh Trường Tiểu học Tân Lập đã được tuyên truyền về sử dụng Internet an toàn, hiệu quả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện các rủi ro trên môi trường mạng. Các em cũng tham gia trò chơi “Hành trang tri thức số” trên iPad và ứng dụng Kahoot, qua đó chuyển kiến thức về kỹ năng số thành những trải nghiệm trực quan, sinh động.