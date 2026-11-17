Lãnh đạo xã Ô Diên trao xe máy điện hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: ĐH

Phát huy truyền thống MTTQ, trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng, góp phần tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Ô Diên trao tv hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: ĐH

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai thiết thực, khơi dậy tinh thần tự quản, sáng tạo trong cộng đồng.

Đặc biệt, công tác chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được MTTQ xã quan tâm. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, bên cạnh quà tặng của thành phố, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã trích quỹ mua sắm phương tiện, trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu và trao quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Niềm vui của hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khi nhận quà an sinh xã hội từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên. Ảnh: ĐH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn đề nghị, MTTQ xã tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên tiếp nhận và trao hỗ trợ của Ngân hàng Vietcombank cho hộ khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: ĐH

Đối với công tác giảm nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn quỹ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng; đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, gắn trao quà với hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản, điển hình phát triển kinh tế và hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên đã phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026; tổ chức trao hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ cận nghèo trên địa bàn gồm: Hỗ trợ sửa 1 nhà "Đại đoàn kết" trị giá 60 triệu đồng; 10 xe máy điện, 3 xe đạp điện, 1 xe đạp, 19 ti vi, 1 bếp ga, 1 nồi cơm điện cho các hộ cận nghèo...