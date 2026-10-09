Xã Ô Diên kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo xã Ô Diên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Ánh Bình

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô, với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Qua các thời kỳ, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy tinh thần dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, góp phần bảo vệ Thủ đô và giữ gìn cuộc sống bình yên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy xã Ô Diên Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, giữ vững địa bàn ổn định, an toàn là điều kiện để phát triển, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô tại xã Ô Diên. Ảnh: Ánh Bình

Đối với Ô Diên, quá trình đô thị hóa, triển khai các dự án hạ tầng, phát triển sản xuất và hoạt động của các làng nghề, cụm công nghiệp đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở và phát huy vai trò của nhân dân có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng cho địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Dịp này, UBND xã Ô Diên trao Giấy khen tặng 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.