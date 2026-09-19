Xã Ô Diên khơi thông dòng chảy, khôi phục không gian văn hóa gắn với sông Nhuệ

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Ánh Bình

Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố, huyện Đan Phượng cũ qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Ô Diên.

Sông Nhuệ cổ từng có vai trò quan trọng đối với giao thông, thủy lợi và đời sống người dân. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến nhiều đoạn sông, kênh bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy, hạn chế tiêu thoát nước, đồng thời phát sinh các vấn đề về môi trường và ngập úng.

Dự án “Khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến; khơi thông dòng sông trên địa bàn xã Ô Diên chảy ra sông Nhuệ” có tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo chuyển biến căn bản về tiêu thoát nước, môi trường và cảnh quan, đồng thời từng bước khôi phục không gian văn hóa gắn với dòng sông lịch sử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: Ánh Bình

Dự án được triển khai với tuyến dài khoảng 13,7km, kết nối từ kênh Bá Giang, cống Trúng Đích, qua kênh T4, T4-T3 và các đoạn 6, 7, 8 ra sông Pheo, đổ vào sông Nhuệ. Công trình hướng tới giải quyết đồng thời ba yêu cầu: Khơi thông dòng chảy, kiểm soát ô nhiễm môi trường và tái tạo không gian văn hóa - lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Dự án là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu trong nhiều năm. Trước đó, năm 2015, dự án cải tạo kênh T1-2 dài 1,7km, bắt nguồn từ khu vực miếu Hàm Rồng, đã được triển khai, bước đầu cải thiện nguồn nước và cảnh quan.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng phát biểu tại Lễ khởi công dự án. Ảnh: Ánh Bình

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng nhấn mạnh quy mô và nguồn vốn lớn của dự án đòi hỏi trách nhiệm cao trong quá trình triển khai. Ông yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy tinh thần “6 rõ”, quản lý chặt chẽ, minh bạch, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tư vấn, nhà thầu phải tập trung nhân lực, tổ chức thi công khoa học, không đánh đổi chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường để chạy theo tiến độ.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên cũng đề nghị các phòng, ban, thôn, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị chính đáng của người dân trong vùng dự án.

Lễ khởi công lần này mở ra kỳ vọng khôi phục dòng chảy, cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử gắn với vùng đất Ô Diên, hướng tới hình thành một không gian xanh, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân.