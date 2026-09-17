Xã Ô Diên: Hơn 200ha cây trồng bị ngập do mưa lớn kéo dài

Theo thống kê, diện tích lúa bị ngập 35,5ha tại các khu vực Liên Hồng, Tân Hội, Liên Hà, Liên Trung; rau bị ngập 49ha; hoa đào 39ha; các loại hoa khác 27ha và cây ăn quả 79,5ha.

Nhiều diện tích rau màu bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Ảnh: AB

Tình trạng ngập tập trung tại nhiều khu vực sản xuất và vùng trũng thấp. Một số điểm như chợ Tân Lập, Trũng Vỡ cũng xuất hiện ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, mức độ ngập tại các diện tích sản xuất không đồng đều. Có khu vực rau bị nước ngập qua ngọn; lúa ngập từ một nửa đến ba phần tư cây; trong khi nhiều diện tích hoa và cây ăn quả bị ngập gốc. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại đối với sản xuất là đáng kể.

UBND xã Ô Diên đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các thôn, cụm dân cư theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật cảnh báo mưa lớn, lũ và ngập lụt để chủ động ứng phó.

Nước ngập sâu, bao phủ phần gốc nhiều diện tích chuối tại vùng sản xuất của xã Ô Diên. Ảnh: AB

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, xã đã yêu cầu kiểm tra, rà soát các tuyến đê, khu vực ven sông, ngoài bãi, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng. Lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Địa phương cũng xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; đồng thời thông báo tình hình mưa lũ tới các chủ lồng bè, công trình ven sông và phương tiện vận tải thủy để chủ động bảo đảm an toàn.